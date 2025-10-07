2,8 δισ. ευρώ για το στεγαστικό στη διετία 2025-2026 προβλέπει το νομοσχέδιο του προϋπολογισμού

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Μια από τις διαφορές των τελευταίων προϋπολογισμών με τους προηγούμενος είναι η ειδική μέριμνα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος. Η οξύτητα του, υποχρεώνει κυρίως από το 2024 και μετά την κυβέρνηση να ανακοινώνει δέσμες μέτρων για την αντιμετώπιση του.



Και το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2026, δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικό περιλαμβάνοντας νέα μέτρα ύψους τουλάχιστον 126 εκατ. ευρώ ανεβάζοντας έτσι το συνολικό κόστος των μέτρων για τη διετία 2025-2026 στα 2,8 δισ. ευρώ.



Ξεχωρίζει ασφαλώς η αναμόρφωση της κλίμακας φορολόγησης των ενοικίων με την προσθήκη από το 2026 ενός ενδιάμεσου συντελεστή 25% (από 35% που ισχύει τώρα) για εισοδήματα από 12.000 ευρώ έως 24.000 ευρώ. Το μέτρο εκτιμάται ότι θα ωφελήσει περίπου 161.000 ιδιοκτήτες και σύμφωνα με το προσχέδιο αναμένεται να συμβάλλει στη φορολογική συμμόρφωση και στη συγκράτηση των τιμών των ενοικίων. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε 90 εκατ ευρώ.



Επιπλέον προβλέπονται:

- Επέκταση και για το έτος 2026 της φοροαπαλλαγής διάρκειας τριών ετών για κενά ακίνητα που θα διατεθούν σε μακροχρόνια μίσθωση, με κόστος 13 εκατ. ευρώ για το 2026 και 22 εκατ. ευρώ για το 2027. Με τρεις όμως διαφοροποιήσεις:

Στις περιπτώσεις που η μίσθωση αφορά σε τρίτεκνη ή πολύτεκνη οικογένεια, η απαλλαγή θα χορηγείται και για σπίτια με μεγαλύτερο εμβαδό από 120 τ.μ., προσαυξανόμενο κατά 20 τ.μ. για κάθε εξαρτώμενο τέκνο άνω των δύο. Αν ο μισθωτής αποχωρήσει εντός της τριετίας, η απαλλαγή συνεχίζει να ισχύει για το υπολειπόμενο διάστημα και εφόσον το ακίνητο κενωθεί άπαξ και εκμισθωθεί εκ νέου Ειδικά για τις περιπτώσεις μίσθωσης σε ιατρικό ή νοσηλευτικό προσωπικό που απασχολείται σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης καθώς και σε ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, η απαλλαγή ισχύει και υπό την προϋπόθεση ότι το ακίνητο μισθώνεται για τουλάχιστον 6 συναπτούς μήνες.

- Επέκταση της αναστολής του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές μέχρι το τέλος του 2026, με ετήσιο κόστος 18 εκατ. ευρώ

- Παράταση της μείωσης του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων για τα έτη 2025 και 2026, με εκτιμώμενο κόστος 5εκατ€

- Επέκταση για το έτος 2026 του περιορισμού νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας

Θέσπιση νέου πλαισίου κοινωνικής αντιπαροχής σχετικά με την αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας για την κατασκευή σύγχρονων κοινωνικών κατοικιών, με στόχο την εξασφάλιση κοινωνικής μίσθωσης σε ευάλωτες ομάδες.



Σε αυτά πρέπει να προστεθούν μέτρα 2,67 δισ. ευρώ που ήδη υλοποιούνται όπως η επιστροφή ενός ενοικίου που ξεκινά τον ερχόμενο Νοέμβριο – και θα υλοποιείται κάθε Νοέμβριο – ύψους 230 εκατ. ευρώ, το ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2 το οποίο έχει ξεπεράσει το 50% της υλοποίησης ενός προϋπολογισμού 2 δισ. ευρώ, η αύξηση του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση για βραχυχρόνιες μισθώσεις ύψους 405 εκατ. ευρώ και ο διπλασιασμός της μέγιστης επιδότησης του προγράμματος «Ανακαινίζω - Ενοικιάζω» με επιπλέον κόστος 25 εκατ ευρώ.

