Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με την προσοχή των επενδυτών να είναι στραμμένη στη συνεδρίαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed), αλλά και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 46,85 μονάδων (+0,10%), στις 46.993,26 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 105,35 μονάδων (+0,47%), στις 22.479,52 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 16,71 μονάδων (+0,25%), στις 6.716,09 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

