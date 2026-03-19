Oxford Economics: Αναταράξεις στον τουρισμό από τον πόλεμο στο Ιράν - Στους ωφελημένους η Ελλάδα 

Η σύγκρουση με το Ιράν ενδέχεται να επηρεάσει σοβαρά τις διεθνείς μετακινήσεις, με σημαντικές επιπτώσεις στον τουρισμό, σύμφωνα με την Oxford Economics.

Σχεδόν 28 εκατομμύρια εξερχόμενα ταξίδια από τη Μέση Ανατολή βρίσκονται σε κίνδυνο φέτος λόγω του πολέμου, αναφέρει η εταιρεία.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένος εμφανίζεται ο ευρωπαϊκός τουριστικός τομέας, με την Τουρκία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο να θεωρούνται οι πιο ευάλωτες.

Παράλληλα, εκτιμάται ότι η σύγκρουση θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη «περιφερειοποίηση» των ταξιδιών, καθώς οι καταναλωτές θεωρούν τους τοπικούς προορισμούς πιο ασφαλείς επιλογές.

Σε αυτό το πλαίσιο, χώρες όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Αίγυπτος, το Μαρόκο και η Τυνησία θα μπορούσαν να ωφεληθούν ως εναλλακτικοί τουριστικοί προορισμοί, λόγω των αναταράξεων που προκαλεί η κρίση.



Πηγή: skai.gr

