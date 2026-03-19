Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται σύντομα να άρουν τις κυρώσεις που ισχύουν για ιρανικό πετρέλαιο το οποίο παραμένει αποθηκευμένο σε δεξαμενόπλοια, με στόχο την ενίσχυση της παγκόσμιας προσφοράς και τη μείωση των τιμών, δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ.

«Τις επόμενες ημέρες, ενδέχεται να άρουμε τις κυρώσεις στο ιρανικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη στη θάλασσα. Πρόκειται για περίπου 140 εκατομμύρια βαρέλια», ανέφερε ο Μπέσεντ στην εκπομπή «Mornings with Maria» του Fox Business Network.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.