Αμετάβλητα διατήρησε για μια ακόμη φορά τα επιτόκιά της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Πέμπτη, επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο πόλεμος στο Ιράν έχει καταστήσει τις προοπτικές «σημαντικά πιο αβέβαιες, δημιουργώντας ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό και καθοδικούς κινδύνους για την οικονομική ανάπτυξη».

«Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή... θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στον βραχυπρόθεσμο πληθωρισμό μέσω των υψηλότερων τιμών ενέργειας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «οι μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις του θα εξαρτηθούν τόσο από την ένταση και τη διάρκεια της σύγκρουσης όσο και από το πώς οι τιμές της ενέργειας επηρεάζουν τις τιμές καταναλωτή και την οικονομία».

Η κεντρική τράπεζα της ευρωζώνης άφησε, ωστόσο, ανοικτές τις επιλογές της, λέγοντας ότι παρακολουθεί τον πόλεμο και τον αντίκτυπό του στον πληθωρισμό, τόσο με όσο και χωρίς τις τιμές της ενέργειας, καθώς και στην ανάπτυξη.

«Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε θέση για να διαχειριστεί αυτή την αβεβαιότητα», ανέφερε η ΕΚΤ, σημειώνοντας ότι «ο πληθωρισμός κινείται γύρω από τον στόχο του 2%, οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό παραμένουν σταθεροποιημένες και η οικονομία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα τα τελευταία τρίμηνα». Πρόσθεσε δε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση και η προσέγγισή της που εξαρτάται από τα εκάστοτε διαθέσιμα στοιχεία θα βοηθήσει να καθορίσει την κατάλληλη νομισματική πολιτική.

Τα επιτόκια της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης παρέμειναν αμετάβλητα σε 2,00%, 2,15% και 2,40% αντιστοίχως.

Οι νέες εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη

Όσον αφορά τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη, η ΕΚΤ σημειώνει ότι οι νέες προβολές των εμπειρογνωμόνων της ενσωματώνουν κατ' εξαίρεση πληροφορίες μέχρι τις 11 Μαρτίου, μια μεταγενέστερη από ό,τι συνήθως ημερομηνία συμπερίληψης στοιχείων.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, ο γενικός πληθωρισμός προβλέπεται να διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,6% το 2026, 2,0% το 2027 και 2,1% το 2028. Ο πληθωρισμός έχει αναθεωρηθεί προς τα πάνω σε σχέση με τις προβολές του Δεκεμβρίου, ιδίως για το 2026. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι τιμές της ενέργειας θα είναι υψηλότερες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε ό,τι αφορά τον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής, οι εμπειρογνώμονες προβλέπουν ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 2,3% το 2026, 2,2% το 2027 και 2,1% το 2028.

Όπως επισημαίνεται, αυτοί οι ρυθμοί είναι υψηλότεροι σε σχέση με την πορεία που προβλεπόταν στις προβολές του Δεκεμβρίου, κυρίως λόγω της μετάδοσης των υψηλότερων τιμών της ενέργειας στον πληθωρισμό χωρίς την ενέργεια και τα είδη διατροφής.

Όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, οι εμπειρογνώμονες αναμένουν ότι θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο σε 0,9% το 2026, 1,3% το 2027 και 1,4% το 2028. Αυτό συνεπάγεται αναθεώρηση προς τα κάτω, ιδίως για το 2026, αντανακλώντας τις παγκόσμιες επιδράσεις του πολέμου στις αγορές βασικών εμπορευμάτων, στα πραγματικά εισοδήματα και στην εμπιστοσύνη.

Σημειώνετι πάντως ότι η χαμηλή ανεργία, οι εύρωστοι ισολογισμοί του ιδιωτικού τομέα και οι δημόσιες δαπάνες για την άμυνα και τις υποδομές αναμένεται να συνεχίσουν να στηρίζουν την ανάπτυξη.

Σύμφωνα με τη δέσμευση της στρατηγικής νομισματικής πολιτικής του Διοικητικού Συμβουλίου να ενσωματώνει τους κινδύνους και την αβεβαιότητα στη λήψη των αποφάσεών του, οι εμπειρογνώμονες αξιολόγησαν επίσης τον τρόπο με τον οποίο ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη και τον πληθωρισμό σύμφωνα με ορισμένα εναλλακτικά ενδεικτικά σενάρια.

Αυτά τα σενάρια θα δημοσιευθούν μαζί με τις προβολές των εμπειρογνωμόνων στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Η ανάλυση των σεναρίων υποδηλώνει ότι μια παρατεταμένη διατάραξη της προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου θα είχε ως αποτέλεσμα ο πληθωρισμός να διαμορφωθεί σε υψηλότερο και η ανάπτυξη σε χαμηλότερο επίπεδο, από ό,τι υποθέτει το βασικό σενάριο των προβολών. Οι επιπτώσεις για τον μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό εξαρτώνται σε κρίσιμο βαθμό από το μέγεθος των έμμεσων και δευτερογενών επιδράσεων μιας ισχυρότερης και πιο επίμονης ενεργειακής διαταραχής.

Οι κεντρικές τράπεζες στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Βρετανία, τη Σουηδία και την Ελβετία έστειλαν παρόμοιο μήνυμα.

