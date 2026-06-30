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Ξεκινούν οι πληρωμές του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Η διαδικασία πληρωμών θα συνεχιστεί σταδιακά με βάση τη χρονική σειρά υποβολής των εξαργυρώσεων, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

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Ξεκινούν σήμερα οι πληρωμές προς τους προμηθευτές για τις εξαργυρωμένες επιταγές (voucher) του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι πρώτες πληρωμές αφορούν περισσότερες από 6.270 επιταγές (voucher) που εξαργυρώθηκαν τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025, ύψους 6,29 εκατ. ευρώ, ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί σταδιακά για το σύνολο των εξαργυρώσεων με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους.

«Με συνέπεια και ταχύτητα, το υπουργείο διασφαλίζει τη σταθερή χρηματοδότηση του Προγράμματος, στηρίζοντας τόσο την ενεργειακή αναβάθμιση των νοικοκυριών όσο και τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίησή του», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Οι πληρωμές καταβάλλονται απευθείας στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των προμηθευτών. Για περισσότερες πληροφορίες, οι προμηθευτές μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση allazothermansi.thermosifona.suppliers@prv.ypeka.gr.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Αλλάζω θερμοσίφωνα υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
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