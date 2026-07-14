Χρηματιστήριο: Πτώση 0,16%, στα 247,78 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με μικρή υποχώρηση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, καθώς ανέκτησαν το μεγαλύτερο μέρος των αρχικών απωλειών, με την αγορά να διατηρείται πάνω από τα επίπεδα των 2.500 μονάδων, από τα οποία είχε υποχωρήσει αρχικά.

Σε θετικό έδαφος γύρισαν οι ευρωπαϊκές αγορές, μετά την αρχική πτώση, εν μέσω της αυξημένης έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και της νέας ανόδου των τιμών του πετρελαίου. Με οριακή άνοδο άνοιξε η Wall Street καθώς τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ ενισχύουν τις προσδοκίες ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.507,99 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,16%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.476,00 μονάδες (-1,44%) και υψηλότερη τιμή στις 2.519,89 (+0,31%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 247,78 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 33.505.325 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,16%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,72%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των ΕΛΠΕ (-2,11%), του ΟΤΕ (+1,95%), της Lamda Development (+1,14%) και της Metlen (+1,07%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-2,54%), της Aktor (-2,30%), της Elvalhalcor (-2,26%), της Κύπρου (-2,21%), της Viohalco (-2,20%) και της Εθνικής (-1,70%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 7.951.360 και 4.620.557 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Eurobank με 34,27 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 27,82 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 34 μετοχές, 72 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Minerva (+6,72%) και Revoil (+4,37%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Mevaco(-4,98%) και Ξυλεμπορία(κ) (-4,81%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 13,6200 -2,30%

ALLWYN: 13,5000 -0,15%

ΚΥΠΡΟΥ: 9,9750 -2,21%

CREDIA BANK: 1,0900 -0,55%

METLEN: 41,6000 +1,07%

OPTIMA:10,2000 -0,49%

ΤΙΤΑΝ: 50,7500 αμετάβλητη

ALPHA BANK: 4,0790 αμετάβλητη

AEGEAN AIRLINES: 12,0800 -1,06%

VIOHALCO: 17,7800 -2,20%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 44,8600 αμετάβλητη

ΔΑΑ: 10,4000 +0,19%

ΔΕΗ: 22,9200 -0,35%

COCA COLA HBC: 58,2000 +0,52%

ΕΛΠΕ: 12,1200 +2,11%

ELVALHALCOR: 4,7500 -2,26%

ΕΘΝΙΚΗ: 15,2900 -1,70%

ΕΥΔΑΠ: 12,2800 -2,54%

EUROBANK: 4,3700 +0,23%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6800 +1,14%

MOTOR OIL: 47,1600 -0,88%

JUMBO: 22,3000 -0,89%

ΟΛΠ: 44,7000 αμετάβλητη

ΟΤΕ: 19,8800 +1,95%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 9,3800 +0,86%

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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