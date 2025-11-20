Ώρα πληρωμής για την «επιστροφή» ενοικίου – Ποιοι μένουν εκτός

Του Βαγγέλη Δουράκη

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της πολυαναμενόμενης «επιστροφής» ενοικίου, καθώς την ερχόμενη Παρασκευή 28 Νοεμβρίου θα πιστωθεί -για πρώτη φορά- στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Η ενίσχυση θα χορηγείται πια κάθε χρόνο τέτοια εποχή και όσοι πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια θα την λάβουν χωρίς πολλά-πολλά και με «αυτόματες» διαδικασίες. Η ώρα της αλήθειας πλησιάζει λοιπόν καθώς δεν θα είναι λίγοι εκείνοι που θα ανακαλύψουν πως η ενίσχυση δεν αφορά… τους πάντες.



Και αυτό γιατί η «επιστροφή» δεν πρόκειται να δοθεί στο σύνολο των ενοικιαστών ακινήτων, παρά μόνον σε εκείνους που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ποιοι μένουν … εκτός επιστροφής ενοικίου

Δεν αποκλείεται λοιπόν κάποιοι που δεν… κατάλαβαν να περιμένουν… μάταια την ενίσχυση: Πρόκειται για εκείνους που υπερβαίνουν τα όρια των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων που έχουν τεθεί.

Συγκεκριμένα, αυτά έχουν ως εξής:

- Για τον άγαμο ορίζεται μέγιστο όριο εισοδήματος 20.000 ευρώ.

- Για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης ορίζεται μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος 28.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

- Για τις μονογονεϊκές οικογένειες ορίζεται μέγιστο όριο οικογενειακού εισοδήματος 31.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο πέραν του πρώτου.

Αναφορικά με τα περιουσιακά κριτήρια για την επιστροφή ενοικίου για κύρια κατοικία ορίζεται ότι το σύνολο της αξίας της οικογενειακής περιουσίας, όπως προσδιορίζεται κατά τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ του τρέχοντος έτους, δεν μπορεί δηλαδή να υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό προσαυξανόμενο κατά 20.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.

Σε ότι αφορά την επιστροφή ενοικίου για φοιτητική κατοικία δεν ορίζεται περιουσιακό όριο.

Τι ποσά θα λάβουν οι δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου

Σε κάθε περίπτωση υπενθυμίζεται πως, από φέτος τον Νοέμβριο και κάθε χρόνο τον ίδιο μήνα, θα πιστώνεται από το κράτος ένα μίσθωμα ετησίως, είτε αφορά κύρια κατοικία, είτε φοιτητική κατοικία, στον τραπεζικό λογαριασμό του ενοικιαστή.

Πιο συγκεκριμένα, με βάση τις δηλώσεις που γίνονται αυτή την περίοδο για το φορολογικό έτος 2024, το 1/12 του ετήσιου δηλωθέντος ενοικίου – τόσο για την κύρια κατοικία, όσο και για τη φοιτητική κατοικία - θα επιστραφεί στις 28 Νοεμβρίου στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής για την κύρια κατοικία ανέρχεται σε 800 ευρώ επαυξανόμενο κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο του ενοικιαστή.

Το μέγιστο ποσό επιστροφής για τη φοιτητική κατοικία ανέρχεται επίσης σε 800 ευρώ.

Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά πρόσωπά τους, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους παρόχους.



Πηγή: skai.gr

