Σε πληρωμές αποζημιώσεων στο πλαίσιο του προγράμματος κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis), προχώρησε σήμερα το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίες αφορούν αποκατάσταση εισοδήματος των παραγωγών που υπέστησαν ζημιές α. από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές κατά τη περίοδο από 01/01/2024 έως 31/08/2024, β. από την πτώση του αεροσκάφους Antonov, γ. από την παραμόρφωση της ροδακινιάς και δ. στους καλλιεργητές δασικών δένδρων (ακακίες). Αναλυτικά οι πληρωμές αφορούν σε:

Παραγωγούς σύκων και φιστικιών της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, συνολικού ποσού 2,425 εκατ. ευρώ. Παραγωγούς μήλων της Π.Ε. Λάρισας, συνολικού ποσού 3,84 εκατ. ευρώ. Παραγωγούς καστάνων της Π.Ε. Λάρισας, συνολικού ποσού 4,9 εκατ. ευρώ. Παραγωγούς ροδακίνων και νεκταρινιών (παραμόρφωση πυρηνοκάρπων φρούτων) των Π.Ε. Ημαθίας, Κοζάνης, Λάρισας, Πέλλας και Φλώρινας συνολικού ποσού 5,46 εκατ. ευρώ. Καλλιεργητές δασικών δένδρων (ακακίες) της Π.Ε. Έβρου, με ενίσχυση, συνολικού ποσού 1,416 εκατ. ευρώ. Παραγωγούς της Π.Ε. Καβάλας για τις ζημιές από την πτώση του αεροσκάφους Antonov, συνολικού ποσού 151.501,00 ευρώ.

Πληρωμές ΕΛΓΑ

Όσον αφορά τις πληρωμές του ΕΛΓΑ μέχρι σήμερα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ότι ο Οργανισμός μέχρι σήμερα έχει αποζημιώσει με περίπου 125,3 εκατομμύρια ευρώ για ζημιές του 2024, και συγκεκριμένα 121.928.432 ευρώ για το φυτικό κεφάλαιο και 3.400.000 ευρώ για το ζωικό κεφάλαιο. Τα ποσά αντιστοιχούν σε ποσοστό 80% των πληρωμών που αφορούν ζημίες για το 2024, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα. Ενώ, για τις ενστάσεις του 2023, έχουν καταβληθεί 17.800.000 ευρώ, ποσό που αφορά σε αιτήσεις που επανεκτιμήθηκαν και όχι διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου πορίσματος.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας δήλωσε: «Πολιτική επιλογή της κυβερνήσεώς μας είναι η στήριξη του πρωτογενούς τομέα και των αγροτών μας. Μόνο για τις ζημιές του 2024, ο ΕΛΓΑ έχει ήδη καταβάλει στους Έλληνες παραγωγούς, πάνω από 125 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά την τελευταία 6ετία έχουν δοθεί αποζημιώσεις άνω των 1,6 δισ. ευρώ, με τις εισφορές των αγροτών να ανέρχονται μόλις στα 800 εκατ. ευρώ. Με σχέδιο, συνέπεια και αποφασιστικότητα, συνεχίζουμε να στεκόμαστε δίπλα στον πρωτογενή τομέα, διασφαλίζοντας το εισόδημα των παραγωγών και επενδύοντας στο μέλλον της ελληνικής γεωργίας».

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διονύσης Σταμενίτης δήλωσε: «Σταθερά από το 2019, οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη στεκόμαστε με συνέπεια και ουσιαστικές παρεμβάσεις δίπλα στους Έλληνες παραγωγούς. Έχουμε αποδείξει ότι όποτε χρειάστηκε προχωρήσαμε σε παρεμβάσεις έκτακτων ενισχύσεων, έχοντας παράλληλα αναπτύξει ένα πλέγμα προστασίας, με μόνιμα μέτρα, όπως η μείωση της φορολογίας ή οι παρεμβάσεις στο αγροτικό πετρέλαιο. Έτσι και σήμερα, η ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, υπό τον Υπουργό, κ. Τσιάρα, προχωρήσαμε στην καταβολή άμεσων ενισχύσεων ήσσονος σημασίας προκειμένου να δώσουμε ανάσα σε τμήματα παραγωγών, οι οποίοι λόγω ζημιών (ιογενείς προσβολές, καταστροφές κ.α.) υπέστησαν απώλεια εισοδήματος. Στο βαθμό που τα δημοσιονομικά αλλά και το εθνικό και το ενωσιακό δίκαιο το επιτρέπουν, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τους παραγωγούς μας, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα τον σχεδιασμό μας για τον συνολικό μετασχηματισμό του πρωτογενούς μας τομέα».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.