Σημαντική πρόοδος στον τομέα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στο μέτωπο της ενίσχυσης του ανταγωνισμού καταγράφεται στην τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο δείκτη για τη ρύθμιση της αγοράς προϊόντων του ΟΟΣΑ (Product Market Regulation indicator), ο οποίος μετρά τις στρεβλώσεις στην ανταγωνισμού, η Ελλάδα σημείωσε τη μεγαλύτερη βελτίωση μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ κατά την περίοδο 2018-2023.

Όπως επισημαίνεται, το ρυθμιστικό πλαίσιο βρίσκεται πλέον κοντά στον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, ως αποτέλεσμα σημαντικών μεταρρυθμίσεων.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η τελευταία έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την Ελληνική οικονομία υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια για να καταστεί το ρυθμιστικό πλαίσιο του τομέα των υπηρεσιών (ιδιαίτερα στους δικηγόρους) και του λιανικού εμπορίου πιο ανταγωνιστικό.

Επιπλέον, η χώρα θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να βελτιώσει τους μηχανισμούς της για την αξιολόγηση των επιπτώσεων των νέων και υφιστάμενων νόμων και κανονισμών στον ανταγωνισμό, να αντιμετωπίσει τους υψηλούς μη δασμολογικούς εμπορικούς φραγμούς της και να προωθήσει ευθυγραμμίσει το διοικητικό πλαίσιο των κρατικών επιχειρήσεων με τις βασικές βέλτιστες πρακτικές του ΟΟΣΑ που αποσκοπούν στη διασφάλιση ενός ανταγωνισμού ο οποίος θα γίνεται με ισότιμους όρους με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Κατά τα λοιπά στο μέτωπο των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων ιδιαίτερη αναφορά στην Έκθεσή της ΤτΕ γίνεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, στις 11 Απριλίου 2023, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της κωδικοποίησης της εργατικής νομοθεσίας. Έτσι, οι διατάξεις για το ατομικό και συλλογικό εργατικό δίκαιο, καθώς και για τη διοικητική εποπτεία της αγοράς εργασίας, περιλαμβάνονται πλέον σε ένα ενιαίο κείμενο.

Η νέα εργατική νομοθεσία προβλέπει, μεταξύ άλλων:

Νομιμοποίηση της εργασίας για περισσότερους από έναν εργοδότες, υπό την προϋπόθεση ότι το ανώτατο όριο απασχόλησηςδεν θα υπερβαίνει τις 13 ώρες εργασίας την ημέρα για όλους τους εργοδότες. Νέες ευέλικτες συμβάσεις εργασίας. Ο εργοδότης θα μπορεί να καλεί τον εργαζόμενο για απασχόληση όποτε τον χρειάζεται και να τον αξιοποιεί στις ώρες που επιθυμεί και η αμοιβή θα δίδεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης με το νόμιμο ημερομίσθιο ή ωρομίσθιο. Δυνατότητα εξαήμερης εργασίας με αυξημένο ημερομίσθιο κατά 40% το Σαββατοκύριακο. Αύξηση του προστίμου για παραβάσεις αδήλωτης εργασίας. Υπολογισμός της ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης ως αμειβόμενου χρόνου εργασίας. Θεσμοθέτηση δοκιμαστικής περιόδου έξι μηνών αντί ενός έτους για έναν προσλαμβανόμενο εργαζόμενο. Απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών για τις επιχειρήσεις που επιλέγουν να εφαρμόσουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας γρηγορότερα από ό,τι γίνεται υποχρεωτική στον κλάδο τους. Πρόβλεψη ότι η αδικαιολόγητη απουσία του εργαζομένου από την εργασία του, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε συνεχείς εργάσιμες ημέρες, μπορεί να θεωρηθεί ως καταγγελία της σύμβασης Ποινικές ευθύνες, σε απεργούς που εμποδίζουν την προσέλευση στην εργασία, άλλων εργαζομένων. Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας για την εύρεση εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, με την επωνυμία "REBRAIN GREECE". Η πλατφόρμα θα απευθύνεται σε άτομα με υψηλή εξειδίκευση και εξειδίκευση επαγγέλματα.

Επίσης, στο νέο εργατικό δίκαιο, ψηφίστηκε τροπολογία για την άρση της αναστολής της προϋπηρεσίας επιδόματος προϋπηρεσίας από 1/1/2024 για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς αναδρομική ισχύ (επαναφορά των επιδομάτων τριετίας, τα οποία είχαν ανασταλεί από το 2012).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

