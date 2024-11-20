Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον καταγράφηκε στη σημερινή δημοπρασία του 10ετούς ομολόγου.
Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους οι προσφορές των επενδυτών υπερκάλυψαν περίπου 4 φορές το πόσο που επεδίωκε να αντλήσει το Ελληνικό Δημόσιο.
Πιο αναλυτικά, κατά την επανέκδοση των ομολόγων με κουπόνι 3,375%, λήξεως 15 Ιουνίου 2034, ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές 957 εκατ. ευρώ.
Η απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,16% έναντι 3,11% που ήταν στην προηγούμενη δημοπρασία που είχε πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2024.
