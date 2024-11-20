Του Γιάννη Ανυφαντή

Τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2025 μαζί με όλες τις συνοδευτικές εκθέσεις κατέθεσε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης.

Θα ακολουθήσει η συζήτηση επί του κρατικού προϋπολογισμού στην αρμόδια επιτροπή οικονομικών υποθέσεων, την ερχόμενη εβδομάδα 25, 26 και 27 Νοεμβρίου.

Η συζήτηση στην Ολομέλεια θα αρχίσει την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου και θα κορυφωθεί με τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και την ψηφοφορία την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου.

Το κείμενο του προϋπολογισμού ενσωματώνει μειώσεις φόρων και μέτρα στήριξης συνολικού ύψους 1,1δισ. ευρώ μεταξύ των οποίων η νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μια μονάδα από το 2025, την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για ελεύθερους επαγγελματίες αμειβόμενους με μπλοκάκια αλλά και νέες αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων από τον Απρίλιο.

Ο προϋπολογισμός προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 2,4% του ΑΕΠ το 2025 με έλλειμμα 0,6% του ΑΕΠ ένα από τα χαμηλότερα στην ευρωζώνη αλλά και σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με την ευρωζώνη ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 2 τόσο φέτος όσο και του χρόνου.

Παρά τις μειώσεις φόρων τα φορολογικά έσοδα εμφανίζονται αυξημένα κατά 1,8 δισ. ευρώ φέτος ενώ προβλέπεται πως θα αυξηθούν κατά επιπλέον 2 δις ευρώ το 2025.

Κ. Χατζηδάκης: Με δημοσιονομική σύνεση και ανάπτυξη ανεβάζουμε την Ελλάδα ψηλότερα

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, συνοδευόμενος από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιο Πετραλιά, κατέθεσε σήμερα στη Βουλή τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το 2025.

Για το θέμα ο κ. Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ο Προϋπολογισμός του 2025 αποτυπώνει ότι στην Ελλάδα συνδυάζονται αρμονικά η δημοσιονομική σύνεση με την ανάπτυξη.

Από τη μια πλευρά, στον Κρατικό Προϋπολογισμό καταγράφεται ότι η Ελλάδα το 2025 θα έχει το τέταρτο υψηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα συνολικό έλλειμμα που θα αγγίξει το μηδέν και τους ταχύτερους ρυθμούς μείωσης του δημόσιου χρέους στο σύνολο των 27 κρατών – μελών της ΕΕ.

Με χαμηλότερους φόρους έχουμε περισσότερα έσοδα. Αυτό οφείλεται στον συνδυασμό της ανάπτυξης -καθώς στην πατρίδα μας έχουμε πολύ σημαντικότερη ανάπτυξη από τον μέσο όρο της ευρωζώνης – και στις πρωτοβουλίες περιορισμού της φοροδιαφυγής που έχουν πια χειροπιαστά αποτελέσματα.

Συνεχίζουμε παράλληλα τη φιλοεπενδυτική μας πολιτική. Οι επενδύσεις και οι εξαγωγές θα αυξηθούν το 2025. Το ίδιο ισχύει και για τις δημόσιες επενδύσεις, οι οποίες έχουν υπερδιπλασιαστεί το 2024 σε σχέση με το 2019 και θα αυξηθούν ακόμη πιο πολύ την επόμενη χρονιά. Η ανεργία θα πέσει στα προ κρίσης επίπεδα.

Υπογραμμίζω ακόμη ότι σε σχέση με το 2019 το 2025 οι δαπάνες για την Υγεία θα έχουν αυξηθεί κατά 74% ενώ οι δαπάνες για την Άμυνα κατά 73% υπογραμμίζοντας και τις σχετικές προτεραιότητες της Κυβέρνησης. Παράλληλα, οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια αυξάνονται σημαντικά στον Προϋπολογισμό του 2025 διότι είναι θέμα απόλυτης προτεραιότητας για την Κυβέρνηση η προστασία του φυσικού μας πλούτου, καθώς και την προστασία από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Με λίγα λόγια, ο Προϋπολογισμός του 2025 είναι ένας Προϋπολογισμός, ο οποίος συνδυάζοντας τη δημοσιονομική σοβαρότητα με την οικονομική ανάπτυξη απαντά σε εθνικές και κοινωνικές προτεραιότητες, επουλώνει τις πληγές της κρίσης της περασμένης δεκαετίας και συντελεί στο να ανέβει η πατρίδα μας ακόμα ψηλότερα!».

Ο Υφυπουργός κ. Πετραλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Πριν από λίγη ώρα κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων ο Προϋπολογισμός του 2025. Θα ήθελα να αναφέρω ότι - καθώς είναι μεγάλη τιμή για εμένα, είναι ο 6ος Προϋπολογισμός που συμμετέχω στη συγγραφή – ο Προϋπολογισμός του 2025 δεν έχει καμία σχέση με του 2019 ή του 2020, καθώς βρίσκει μια χώρα ανεξάρτητη, χωρίς εποπτεία - χωρίς αυτό να σημαίνει χωρίς στόχους - μια χώρα που έχει λάβει την επενδυτική βαθμίδα, με υγιή δημόσια οικονομικά, πολύ μικρότερο χρέος και - αν θέλετε - μια χώρα πολύ μεγαλύτερη καθώς το ΑΕΠ το 2025 θα έχει αυξηθεί κατά 62 δισ. ή 34% σε σχέση με το 2019.

Ο ρυθμός ανάπτυξης όπως και στο προσχέδιο του Προϋπολογισμού αναμένεται να ανέλθει σε 2,2% φέτος και 2,3% το 2025 και το πρωτογενές πλεόνασμα να διαμορφωθεί σε 2,5% φέτος και 2,4% του ΑΕΠ του χρόνου.

Ο Προϋπολογισμός του 2025 περιλαμβάνεται το σύνολο των παρεμβάσεων που έχουν ανακοινωθεί, συμπεριλαμβανομένων όσων παρουσιάστηκαν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μετέπειτα. Τα νέα μόνιμα δημοσιονομικά μέτρα επιφέρουν επιπλέον δημοσιονομικό κόστος το 2025 σε σχέση με το 2024, περίπου 1,1 δισ. ευρώ και εστιάζουν στη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος, στην ενίσχυση των επενδύσεων και της καινοτομίας, στην αντιμετώπιση του δημογραφικού και του στεγαστικού ζητήματος καθώς και στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η υπολογιζόμενη αύξηση του δείκτη πρωτογενών δαπανών το 2025 ανέρχεται σε 3,6% με στόχο που γνωρίζετε από το Μεσοπρόθεσμο να είναι 3,7%.

Σε αυτά τα πλαίσια το χρέος αναμένεται να μειωθεί από 163,9% το 2023, σε 154% το 2024 και περαιτέρω σε 147,5% το 2025. Δηλαδή κατά 10 και 6,5 μονάδες αντίστοιχα το 2024 και 2025.

Τέλος, παρ' όλες τις εξωτερικές αναταράξεις από τις γεωπολιτικές εξελίξεις, η ελληνική οικονομία παρουσιάζεται δυνατή και ανθεκτική. Μέλημά μας είναι να κρατήσουμε τη χώρα σε αυτή τη σταθερή και θετική πορεία, η οποία είναι η μόνη βάση που μας δίνει τη δυνατότητα να βελτιώνουμε το πραγματικό εισόδημα των πολιτών».

Πηγή: skai.gr

