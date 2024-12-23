Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης σε 1,2 εκατ. δικαιούχους

Ολοκληρώθηκε η καταβολή της πρώτης δόσης του επιδόματος θέρμανσης ύψους 150.750.527,03 ευρώ σε 1.227.275 δικαιούχους. Η καταβολή έγινε στους τραπεζικούς λογαριασμούς που δηλώθηκαν στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο και Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού IBAN.

Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης έως τις 6/12, (καταληκτική προθεσμία) υποβολής ανήλθαν σε:

- 413.113 για ηλεκτρικό ρεύμα,

- 943.993 για πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα καύσιμα.

Από τις αιτήσεις αυτές καταβλήθηκε προκαταβολή για ηλεκτρικό ρεύμα: 32.746.607,91€ σε 298.815 δικαιούχους και πετρέλαιο θέρμανσης και λοιπά καύσιμα: 118.003.919,12€ σε 928.460 δικαιούχους.

