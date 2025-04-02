Του Χρυσόστομου Τσούφη

Ας πάρουμε για παράδειγμά ένα οποιοδήποτε e-shop. Ο καταναλωτής μπαίνει στην ιστοσελίδα του, εξετάζει τα διαθέσιμα προϊόντα, επιλέγει αυτό/αυτά που θέλει και προχωρά στην πληρωμή. Κάθε e-shop που σέβεται τον εαυτό του στις διαθέσιμες επιλογές για πληρωμή έχει με κάρτα visa ή maestro, google pay, revolut, paypal ακόμη και αντικαταβολή.



Από την 1η Νοεμβρίου όλα τα e-shop , μεγαλύτερα ή μικρότερα, θα υποχρεούνται να προσφέρουν και τη δυνατότητα του της πληρωμής μέσω IRIS που κυριολεκτικά θα αποτελέσει χωρίς υπερβολή μια μικρή «επανάσταση» στη συγκεκριμένη αγορά.



Κι αυτό γιατί η πληρωμή μέσω IRIS δεν θα απαιτεί από τον καταναλωτή να πληκτρολογεί τα στοιχεία της κάρτας του και δεν απαιτεί στο τέλος την αναγραφή του τριψήφιου αριθμού που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάρτας. Η πληρωμή θα γίνεται απευθείας μέσω της τράπεζας του πελάτη με τη συμπλήρωση του κωδικού που θα αποστέλλεται στο κινητό του και μόνο. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται σημαντικά η ασφάλεια των συναλλαγών και μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος χακαρίσματος και υποκλοπής των στοιχείων των τραπεζικών καρτών των πελατών.



Η επανάσταση του IRIS θα επεκταθεί σε όλη την αγορά – όχι μόνο στο ηλεκτρονικό εμπόριο αλλά και στο φυσικό – από την 1η Νοεμβρίου όπως ορίζει σχετική διάταξη που έχει συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς το οποίο και κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Αυτή τη στιγμή, υποχρεωμένοι να προσφέρουν τη δυνατότητα πληρωμής μέσω IRIS, είναι μόνο οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Σε 7 μήνες η υποχρέωση θα περιλαμβάνει όλα τα νομικά πρόσωπα.



Το ευτυχές είναι ότι δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία διασύνδεσης ή οτιδήποτε άλλο που θα διαταράξει τη λειτουργία των επιχειρήσεων ούτε κάποια προμήθεια συσκευής ή υλικού που θα τις επιβαρύνει οικονομικά.

Το μόνο που χρειάζεται είναι μια αναβάθμιση λογισμικού στα υπάρχοντα POS η οποία θα έχει διπλό αποτέλεσμα:

Αφενός θα δίνει τη δυνατότητα πληρωμής μέσω IRIS. Πριν την πληρωμή ο υπάλληλος ή ο έμπορος θα ρωτά τον πελάτη αν θέλει να πληρώσει με κάρτα ή μέσω IRIS. Ο επαγγελματίας θα έχει κίνητρο να κάνει τη συγκεκριμένη ερώτηση γιατί το σύστημα IRIS έχει πολύ μικρότερες προμήθειες για τους επαγγελματίες. Εφόσον ο πελάτης επιλέξει το IRIS, το μόνο που έχει να κάνει είναι να περάσει το κινητό πάνω από το POS, όπως δηλαδή συμβαίνει και τώρα.

Εφόσον ο πελάτης επιλέξει το IRIS, το μόνο που έχει να κάνει είναι να περάσει το κινητό πάνω από το POS, όπως δηλαδή συμβαίνει και τώρα. Το δεύτερο αποτέλεσμα της αναβάθμισης είναι η σύνδεση του συστήματος με τις ταμειακές μηχανές έτσι ώστε με την πληρωμή, άμεσα να εκδίδεται η απόδειξη, ώστε η ΑΑΔΕ να έχει την πλήρη εικόνα.

Στο μεταξύ, η διείσδυση του IRIS στο ελληνικό κοινό, αυξάνεται ραγδαία. Στα τέλη του Σεπτεμβρίου οι ιδιώτες εγγεγραμμένοι χρήστες του συστήματος αριθμούσαν σε 3,15 εκατομμύρια. Τους τελευταίους 6 μήνες «αβγάτισαν» κατά 520.000 (περίπου 2.889/ημέρα), φτάνοντας στα 3,67 εκατομμύρια.

Ήδη 565.000 ελεύθεροι επαγγελματίες – σχεδόν το σύνολο δηλαδή – έχουν συμμορφωθεί με την υποχρεωτική παροχή της δυνατότητας του IRIS αλλά και 7.500 επιχειρήσεις/ νομικά πρόσωπα παρότι δεν είναι ακόμη υποχρεωτικά γι’ αυτές.



Ταυτόχρονα ραγδαία είναι και η αύξηση της αξίας των συναλλαγών μέσω IRIS.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. η αξία των συναλλαγών το πρώτο τρίμηνο φέτος σχεδόν διπλασιάστηκε στα 2,027δισ€ από 1,048δισ€ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Πηγή: skai.gr

