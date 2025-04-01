Λογαριασμός
ΗΠΑ - Χρηματιστήριο: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 11,80 μονάδων (–0,03%), στις 41.989,96 μονάδες

ΗΠΑ

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, ενόψει των ανακοινώσεων Τραμπ για επιβολή δασμών που έχουν πυροδοτήσει ανησυχία για επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης και άνοδο του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 11,80 μονάδων (–0,03%), στις 41.989,96 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 150,60 μονάδων (+0,87%), στις 17.449,89 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 21,22 μονάδων (+0,38%), στις 5.633,07 μονάδες.

