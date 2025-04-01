Η αξία των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμεύσει οι αρχές της Ελβετίας ανέρχεται πλέον σε περίπου 7,8 δισεκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας αύξηση σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, όπως ανακοίνωσε σήμερα το υφυπουργείο Οικονομίας (SECO).

Μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, η κυβέρνηση της Ελβετίας αποφάσισε να συμμετάσχει στις κυρώσεις της ΕΕ σε βάρος της Ρωσίας, με το Κρεμλίνο να επικρίνει έντονα την απώλεια της ελβετικής ουδετερότητας.

Την 31η Μαρτίου, η αξία των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων υπολογίστηκε σε 7,4 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα (σχεδόν 7,8 δισ. ευρώ), αυξημένη κατά 1,6 δισ. φράγκα σε σύγκριση με πέρυσι.

Όπως διευκρινίζεται σε δελτίο Τύπου, η αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες εντοπίστηκαν περισσότερα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία δεσμεύτηκαν. Μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για «14 ακίνητα φυσικών προσώπων, επιχειρήσεων ή οντοτήτων που υπόκεινται σε κυρώσεις». Δεσμευμένα παραμένουν εξάλλου στην Ελβετία αεροσκάφη, πολυτελή αυτοκίνητα, έργα τέχνης, κ.ά.

Το υφυπουργείο Οικονομίας υπογραμμίζει πως ο κατάλογος των ελβετικών κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας είναι «πανομοιότυπος με εκείνον της ΕΕ».

Ευρωπαίοι ηγέτες, που συναντήθηκαν στο Παρίσι στις 27 Μαρτίου, αντιτάχθηκαν ομόφωνα σε άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία λόγω της εισβολής στρατευμάτων της στη γειτονική Ουκρανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

