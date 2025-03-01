Λογαριασμός
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 3 έως 7 Μαρτίου 

Συνολικά έχει προγραμματιστεί να καταβληθούν το ποσό των 76,48 εκατ. ευρώ σε 95.954 δικαιούχους - Αναλυτικά οι καταβολές 

Επίδομα

Το συνολικό ποσό των 76.484.000 ευρώ σε 95.954 δικαιούχους πρόκειται να καταβάλλουν κατά την περίοδο 3 έως 7 Μαρτίου ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών τους.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 4 Μαρτίου θα καταβληθούν  284.000 ευρώ σε 398 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ.
  • Στις 7 Μαρτίου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 32.800 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων).
  • Από 4 έως 7 Μαρτίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

  • 25.000.000 ευρώ σε 42.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 500.000 ευρώ σε 6 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
     
