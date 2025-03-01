Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 3 έως 7 Μαρτίου 

Το συνολικό ποσό των 76.484.000 ευρώ σε 95.954 δικαιούχους πρόκειται να καταβάλλουν κατά την περίοδο 3 έως 7 Μαρτίου ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών τους.
1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 4 Μαρτίου θα καταβληθούν 284.000 ευρώ σε 398 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ.
- Στις 7 Μαρτίου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 32.800 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων).
- Από 4 έως 7 Μαρτίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 25.000.000 ευρώ σε 42.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 500.000 ευρώ σε 6 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
Πηγή: skai.gr
