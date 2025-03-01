Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 3 έως 7 Μαρτίου 

Το συνολικό ποσό των 76.484.000 ευρώ σε 95.954 δικαιούχους πρόκειται να καταβάλλουν κατά την περίοδο 3 έως 7 Μαρτίου ο e-ΕΦΚΑ και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών τους.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 4 Μαρτίου θα καταβληθούν 284.000 ευρώ σε 398 δικαιούχους για εξωιδρυματικά επιδόματα του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Στις 7 Μαρτίου θα καταβληθούν 14.000.000 ευρώ σε 32.800 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, εξόδων κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων).

Από 4 έως 7 Μαρτίου θα καταβληθούν 16.000.000 ευρώ σε 750 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

25.000.000 ευρώ σε 42.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

700.000 ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

20.000.000 ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

500.000 ευρώ σε 6 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».



Πηγή: skai.gr

