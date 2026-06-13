Φέρι Ρίου–Αντιρρίου διέσωσε 70χρονη που παρασύρθηκε από ρεύματα ενώ κολυμπούσε

Φέρι της γραμμής Ρίο–Αντίρριο διέσωσε 70χρονη γυναίκα που κινδύνευσε ενώ κολυμπούσε στην περιοχή του Ρίου, περίπου στη μία το μεσημέρι.

Η γυναίκα παρασύρθηκε από ισχυρά ρεύματα και βρέθηκε σε κίνδυνο.

Στο σημείο έσπευσε το πλοίο «Αντώνιος Μ.», με καπετάνιο τον κ. Θανάση Αλεξόπουλο, έπειτα από εντολή του Λιμενικού Σώματος. Το πλήρωμα προχώρησε άμεσα στην επιχείρηση διάσωσης και ανέσυρε με ασφάλεια τη γυναίκα από τη θάλασσα.

Στη συνέχεια, η 70χρονη μεταφέρθηκε στην ακτή, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και εξετάστηκε από γιατρούς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία της.

Πηγή: skai.gr

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