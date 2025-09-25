Περαιτέρω ανατιμήσεις 2,5% καταγράφηκαν στα οικοδομικά υλικά συνολικά τον Αύγουστο εφέτος, καθώς μείωση τιμών υπήρξε μόνο στον σίδηρο οπλισμού.
Ειδικότερα, ανατιμήσεις σημειώθηκαν σε: Ηλεκτρική ενέργεια (7,7%), Θερμαντικά σώματα (6,2%), Πλαστικούς σωλήνες (5,8%), Αγωγούς χάλκινους (4,9%), Κουφώματα αλουμινίου (4,5%), Τούβλα (4,1%), Έτοιμο σκυρόδεμα (3,9%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (3,5%), Πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (3,2%), Διακόπτες (3,2%), Μαρμαρόπλακες (3,1%), Ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (3,1%), Σωλήνες πλαστικοί, συνθετικοί, ινοτσιμέντου (2,9%), Ηλιακούς θερμοσίφωνες (2,9%), Παρκέτα (2,7%) και Τσιμέντο (2,5%). Στον Σίδηρο οπλισμού οι τιμές μειώθηκαν κατά 1,8%.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 2,5% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2024, έναντι αύξησης 5,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2024 με το 2023.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,1% τον Αύγουστο 2025 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2025, έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2024.
