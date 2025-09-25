Η Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας (SNB) διατήρησε το βασικό επιτόκιο στο μηδέν την Πέμπτη, το χαμηλότερο μεταξύ των μεγάλων κεντρικών τραπεζών, προειδοποιώντας ότι οι δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχουν αμαυρώσει τις προοπτικές για την ελβετική οικονομία μέχρι το 2026.

Η SNB διατήρησε το επιτόκιο πολιτικής της στο 0%, όπως αναμενόταν από τις αγορές και μια δημοσκόπηση του Reuters, βοηθούμενη από μια μικρή άνοδο του πληθωρισμού τους τελευταίους μήνες. Ήταν η πρώτη διατήρηση σε επτά συνεδριάσεις της SNB, μετά την έναρξη της μείωσης του κόστους δανεισμού τον Μάρτιο του 2024.

Ο πρόεδρος της SNB, Martin Schlegel, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι υπάρχουν μεγάλα εμπόδια για την επανεισαγωγή αρνητικού επιτοκίου, μια πολιτική που προκάλεσε ανησυχίες στους αποταμιευτές και τα συνταξιοδοτικά ταμεία όταν εφαρμόστηκε από τον Δεκέμβριο του 2014 έως τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η ανακοίνωση ήταν η πρώτη απόφαση νομισματικής πολιτικής της SNB από τότε που ο Τραμπ επέβαλε δασμό 39% στις εξαγωγές ελβετικών προϊόντων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Αύγουστο.

Η SNB δήλωσε ότι οι εταιρείες στους τομείς των μηχανημάτων και της ωρολογοποιίας επηρεάζονται ιδιαίτερα από τους δασμούς, αλλά ότι ο αντίκτυπος σε άλλους κλάδους - ιδίως στις υπηρεσίες - ήταν περιορισμένος.

«Οι οικονομικές προοπτικές για την Ελβετία έχουν επιδεινωθεί λόγω των σημαντικά υψηλότερων δασμών των ΗΠΑ. Οι δασμοί είναι πιθανό να επηρεάσουν αρνητικά τις εξαγωγές και τις επενδύσεις ειδικότερα», ανέφερε.

Λόγω των δασμών και του υψηλού επιπέδου αβεβαιότητας, η SNB αναμένει πλέον ανάπτυξη λίγο κάτω από 1% για το 2026. Σε αυτό το περιβάλλον, η ανεργία είναι πιθανό να συνεχίσει να αυξάνεται, ανέφερε.

Η απόφαση της SNB έρχεται μια εβδομάδα μετά την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ να μειώσει τα επιτόκιά της για να αποτρέψει τον κίνδυνο αύξησης της ανεργίας και να υποδείξει ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν περισσότερες μειώσεις.

Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητο το επιτόκιο τον Σεπτέμβριο, διακόπτοντας τον πρόσφατο κύκλο μειώσεων των επιτοκίων, αν και οι συζητήσεις για μειώσεις των επιτοκίων δεν έχουν τελειώσει.

Η απόφαση της SNB να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα δεν εξέπληξε τους αναλυτές, οι οποίοι επίσης τόνισαν τη σχετική σταθερότητα του ελβετικού φράγκου έναντι του ευρώ ως λόγο για τη διατήρηση των επιτοκίων στο 0%..

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.