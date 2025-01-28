Η Νορβηγία πρόκειται να γίνει η πρώτη χώρα που θα μεταβεί πλήρως σε ηλεκτρικά οχήματα

Η Νορβηγία πρόκειται να γίνει η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα εξαφανίσει ουσιαστικά τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα από την αγορά νέων αυτοκινήτων της, σύμφωνα με το CNBC.

Παρά τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου που διαθέτει, η σκανδιναβική χώρα έχει αναγνωριστεί εδώ και καιρό ως παγκόσμιος ηγέτης στις βιώσιμες μεταφορές. Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων (EV) αυξήθηκαν από λιγότερο από το 1% των συνολικών πωλήσεων αυτοκινήτων το 2010 σε ένα επιβλητικό 88,9% πέρυσι - και η τάση αυτή δεν δείχνει κανένα σημάδι επιβράδυνσης.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από τη Νορβηγική Δημόσια Διοίκηση Οδών, η οποία είναι υπεύθυνη για το εθνικό οδικό δίκτυο της χώρας, διαπίστωσαν ότι τα ηλεκτροκίνητα οχήματα αντιπροσώπευαν περισσότερο από το 96% των νέων αυτοκινήτων που πωλήθηκαν τις πρώτες εβδομάδες του τρέχοντος έτους.

Το γεγονός αυτό φέρνει τη Νορβηγία σε απόσταση αναπνοής από την πλήρη ηλεκτροκίνηση - υλοποιώντας έναν μη δεσμευτικό στόχο που είχε τεθεί για πρώτη φορά από τους βουλευτές το 2017.

Η Christina Bu, γενική γραμματέας της Νορβηγικής Ένωσης EV (NEVA), η οποία εκπροσωπεί τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη χώρα, αναμένει ότι η Νορβηγία θα πετύχει αυτόν τον στόχο. Μάλιστα, η Bu δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη σχέδια για τη διοργάνωση ενός πάρτι για να γιορτάσει αυτό που, όπως είπε, θα είναι ένα ιστορικό ορόσημο. «Σε καιρούς όπως αυτόν με τον πρόεδρο Ντόναλντ]Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία για το κλίμα, νομίζω ότι πρέπει να γιορτάσουμε τα επιτεύγματα», ανέφερε

Παράλληλα με την απόσυρση των ΗΠΑ από τη συμφωνία-ορόσημο του Παρισιού, ο Τραμπ έβαλε στο στόχαστρο την περασμένη εβδομάδα διάφορες τεχνολογίες χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Αυτό περιελάμβανε την ανάκληση του μη δεσμευτικού εκτελεστικού διατάγματος του προκατόχου του Τζο Μπάιντεν, το οποίο στόχευε στο 50% των πωλήσεων ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2030.

Το εκτελεστικό διάταγμα του Τραμπ, το οποίο επικρίθηκε από τους υποστηρικτές των ηλεκτρικών οχημάτων, σχεδιάστηκε για να «εξαλείψει την εντολή για τα ηλεκτρικά οχήματα και να προωθήσει την πραγματική επιλογή των καταναλωτών».

Ενώ οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων στη Νορβηγία αφορούν σχεδόν 100% τα ηλεκτρικά, κυκλοφορούν ακόμη πολλά οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Η Bu της NEVA δήλωσε ότι το 28% των αυτοκινήτων είναι πλήρως ηλεκτρικά σε εθνικό επίπεδο, αν και το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε πάνω από 40% στην πρωτεύουσα Όσλο.

Σε αντίθεση με την προσπάθεια της Νορβηγίας να γίνει πλήρως ηλεκτρική, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιστοιχούν στο 8,1% των συνολικών πωλήσεων στις ΗΠΑ το 2024. Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε από το 7,8% του μεριδίου της αγοράς το 2023, σύμφωνα με την εταιρεία έρευνας αγοράς Cox Automotive.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα στοιχεία της βιομηχανίας έδειξαν ότι τα EVs αποτελούσαν σχεδόν το 20% των ταξινομήσεων νέων αυτοκινήτων το 2024.

Ο Rico Luman, οικονομολόγος για τις μεταφορές και τα logistics στην ολλανδική τράπεζα ING, δήλωσε ότι η ηγετική θέση της Νορβηγίας στα EV δείχνει ότι είναι εφικτό να ακολουθήσουν και άλλες χώρες.

Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, απέσυρε αιφνιδιαστικά τις επιδοτήσεις για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στα τέλη του 2023 μετά από συμφωνία για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Η κυβερνητική κυβέρνηση συνασπισμού της χώρας, η οποία κατέρρευσε στα τέλη του περασμένου έτους, συμφώνησε έκτοτε σε μια πρόταση για την παροχή ορισμένων φορολογικών ελαφρύνσεων για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα εν μέσω πτώσης των πωλήσεων.

Πηγή: skai.gr

