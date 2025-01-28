Η Alpha Bank ανακοινώνει την εξαγορά του 100% της Flexfin με σκοπό τη συγχώνευσή της με την ABC Factors και τη δημιουργία της πιο καινοτόμου εταιρείας factoring στην Ελλάδα.

Η Flexfin είναι η πρώτη fintech εταιρεία στο χώρο του factoring στην Ελλάδα και στην Κύπρο, με εξειδίκευση στην παροχή ρευστότητας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Με βασικές αρχές την ευκολία, την ταχύτητα, την ευελιξία και τη διαφάνεια και αξιοποιώντας την καινοτόμο πλατφόρμα της, η Flexfin έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για χρηματοδοτικές λύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων, διευκολύνοντας τη διαδικασία χρηματοδότησης για τους πελάτες και συνδράμοντας στην καλύτερη διαχείριση των εμπορικών τους απαιτήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω αυτοματισμών καρτέλας, εργαλείων πρόβλεψης χρηματοροών και έγκαιρης προειδοποίησης καθυστερήσεων.

Η στρατηγική συγχώνευση της ABC Factors, της πιο ιστορικής εταιρείας factoring με τη μακρόχρονη εμπειρία και την ηγετική θέση στην αγορά, και της Flexfin οδηγεί σε μία νέα εποχή για τους υφιστάμενους και νέους Πελάτες των δύο εταιρειών. Οι σημαντικές συνέργειες που θα δημιουργηθούν επισφραγίζουν τη δέσμευση της ABC Factors να προσφέρει στους Πελάτες της τις πλέον σύγχρονες, καινοτόμες και απλοποιημένες χρηματοδοτικές λύσεις που θα ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες τους.

Η διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε επαρκή χρηματοδότηση αποτελεί βασική στρατηγική προτεραιότητα της Alpha Bank, αποφασιστικό βήμα προς την υλοποίηση της οποίας αποτελεί η εξαγορά της Flexfin και η εν συνεχεία συγχώνευσή της με την ABC Factors. Θέτοντας τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, στον πυρήνα της λειτουργίας της, η ενιαία εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση, φιλοδοξεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της ανάπτυξης και εξωστρέφειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η ένταξη της Flexfin και των ιδρυτών της, Δ. Βρανόπουλου και Α. Κελαϊδίτη, στο δυναμικό της ABC Factors, αναμένεται να δημιουργήσει το πλέον ισχυρό σχήμα στον τομέα του factoring, με στόχο τη στήριξη, τα επόμενα χρόνια, περισσότερων από 4.500 μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων με χρηματοδοτήσεις άνω του Ευρώ1 δισ., διπλασιάζοντας το μέγεθος του τομέα factoring στις εργασίες του ομίλου της Alpha Bank.

Ο CEO του Ομίλου της Alpha Bank κ. Βασίλης Ψάλτης, σημείωσε:

«Στόχος μας στην Alpha Bank είναι να εξελισσόμαστε συνεχώς, παρέχοντας τις πιο σύγχρονες υπηρεσίες στους Πελάτες μας και στηρίζοντας την πρόοδο της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση υποδεχόμαστε στον Όμιλό μας την Flexfin και τους δύο ιδρυτές της, τον Δημήτρη Βρανόπουλο και τον Αλέξανδρο Κελαϊδίτη. Με τη συγχώνευση της ABC Factors και της Flexfin δημιουργούμε την πλέον καινοτόμο εταιρεία factoring στην Ελλάδα, προσφέροντας μία σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα εξυπηρέτησης και δίνοντας νέες δυνατότητες ανάπτυξης, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις».

Ως σύμβουλοι της Alpha Bank ενήργησαν σε αυτή τη συναλλαγή, η AXIA Ventures Group ως αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος, η δικηγορική εταιρεία Σαρδελάς Πέτσα ως αποκλειστικός νομικός σύμβουλος, και η PricewaterhouseCoopers ως αποκλειστικός σύμβουλος για φορολογικά θέματα. Η PricewaterhouseCoopers και το γραφείο Σαρδελά Πέτσα διενήργησαν τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας.

Βιογραφικά ιδρυτών FlexFin

Ο Δημήτρης Βρανόπουλος γεννήθηκε το 1980 και είναι ένας από τους πρωτοπόρους επενδυτές σε νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα (angel investor), καθώς πέραν της ίδρυσης της Flexfin το 2017, το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο περιελάμβανε περισσότερες από 20 διαφορετικές εταιρείες. Μεταξύ του 2008 και του 2012 διετέλεσε Executive Director στην ομάδα ευρωπαϊκών πωλήσεων του τμήματος Securities της Goldman Sachs, αναπτύσσοντας λύσεις διαχείρισης χαρτοφυλακίου και κινδύνου αγορών κυρίως για τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων. Από το 2001 έως το 2004 εργάστηκε στον τομέα της επενδυτικής τραπεζικής στη Salomon Smith Barney / Citigroup στο Λονδίνο με εξειδίκευση στις εξαγορές και συγχωνεύσεις σε διάφορους κλάδους. Κατέχει BSc στα Οικονομικά από το London School of Economics και MBA από το Columbia Business School.

Ο Αλέξανδρος Κελαϊδίτης, γεννημένος το 1980, πριν την ίδρυση Flexfin διετέλεσε επικεφαλής επενδύσεων (Chief Investment Officer) της Dolphin Capital Opportunities, εταιρείας επενδύσεων στον ξενοδοχειακό κλάδο, με κεφάλαια άνω των Ευρώ 100 εκατ. Έχει, επίσης, υπερδεκαετή εμπειρία στην επενδυτική τραπεζική, ως στέλεχος της Goldman Sachs και της UBS, όπου ήταν υπεύθυνος για τους πελάτες της εταιρείας στην Ελλάδα και την Κύπρο. Συνέβαλε σε εμβληματικές συναλλαγές, όπως η αποκρατικοποίηση του ΟΤΕ, σε μεγάλο αριθμό συναλλαγών αυξήσεων κεφαλαίου και εξαγορών τραπεζών, στην εξαγορά της Shell Hellas από τη Motor Oil και την έκδοση, για πρώτη φορά από την Ελληνική Δημοκρατία, ομολόγων συνδεδεμένων με τον πληθωρισμό. Ο Αλέξανδρος αποφοίτησε με πτυχίο οικονομικών summa cum laude από το Amherst College.

