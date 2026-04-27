Οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες «κερδίζουν χρόνο» πριν αυξήσουν τα επιτόκια

Οι μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως αναμένεται να καθυστερήσουν αυτή την εβδομάδα τις αυξήσεις επιτοκίων για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, καθώς οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλουν στις έντονες διακυμάνσεις που παρατηρούνται στην αγορά ενέργειας, θολώνοντας την ικανότητα των υπευθύνων χάραξης πολιτικής να προβλέψουν την εξέλιξη των τιμών.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η Τράπεζα της Ιαπωνίας, η Τράπεζα του Καναδά και η Τράπεζα της Αγγλίας συγκαταλέγονται μεταξύ των κεντρικών τραπεζών που θα αποφασίσουν για τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα υπό τη σκιά του δεύτερου μεγάλου σοκ στις τιμές της ενέργειας μέσα σε πέντε χρόνια, σημειώνουν οι Financial Times.

«Η σωστή προσέγγιση για αυτές τις κεντρικές τράπεζες είναι αυτή τη στιγμή να περιμένουν και να δουν, δεδομένων των αβεβαιοτήτων γύρω από την κατάσταση στον Κόλπο, καθώς και της έλλειψης σαφήνειας για το πώς το ενεργειακό σοκ θα επηρεάσει την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό», δήλωσε ο Τόμας Βιέλαντεκ, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής ευρωπαϊκής μακροοικονομίας στην T Rowe Price.

Οι συνεχόμενες αναρτήσεις Τραμπ

Ο πόλεμος στον Κόλπο έχει φέρει τους υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής σε αχαρτογράφητα νερά, καθώς καλούνται να αξιολογήσουν τους γεωπολιτικούς κινδύνους και την ιδιαίτερα απρόβλεπτη δυναμική της αγοράς εμπορευμάτων -και την απειλή που αυτή συνιστά για τους στόχους του πληθωρισμού.

Ο Σεμπάστιαν Μπάρακ, επικεφαλής εμπορευμάτων στο hedge fund Citadel, δήλωσε σε συνέδριο των FT στην Ελβετία την περασμένη εβδομάδα, ότι οι αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν έχουν αλλάξει τη συμπεριφορά της αγοράς πετρελαίου. Οι traders συχνά δυσκολεύονται να προσαρμοστούν στη μεταβλητότητα που προκαλούν τα συνεχόμενα μηνύματά του.

Αντί να επικεντρώνονται γύρω από μία κεντρική πρόβλεψη, οι κεντρικές τράπεζες δίνουν μεγαλύτερη έμφαση σε σενάρια που λαμβάνουν υπόψη ένα εύρος πιθανών εξελίξεων στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Πάνω από τις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας πλανάται η μνήμη της τελευταίας μεγάλης έξαρσης του πληθωρισμού το 2021 και το 2022, όταν πολλές κεντρικές τράπεζες κατηγορήθηκαν ότι αντέδρασαν πολύ αργά για να περιορίσουν την άνοδο των τιμών.

«Είναι πρόκληση για έναν κεντρικό τραπεζίτη που έχει συνηθίσει να σκέφτεται με όρους οριακής τιμολόγησης και εξέλιξης της αγοράς εργασίας», δήλωσε ο Γενς Λάρσεν, πρώην αξιωματούχος της Τράπεζας της Αγγλίας και νυν στέλεχος της Eurasia Group.

Στην καλύτερη θέση η ΕΚΤ

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές προεξοφλούν δύο αυξήσεις επιτοκίων από την ΕΚΤ φέτος, από το τρέχον επίπεδο του 2%.

Ωστόσο, την περασμένη εβδομάδα ο Φίλιπ Λέιν της ΕΚΤ, κατέστησε σαφές ότι η κεντρική τράπεζα είναι επιφυλακτική στο να βγάλει βιαστικά συμπεράσματα. «Μέχρι να γνωρίζουμε περισσότερα για το πόσο θα διαρκέσει αυτός ο πόλεμος, είναι πραγματικά δύσκολο να πούμε αν πρόκειται για μια προσωρινή φάση ή για ένα πολύ μεγαλύτερο σοκ για την ευρωπαϊκή οικονομία», δήλωσε σε συζήτηση στη Φρανκφούρτη.

Ο οικονομολόγος της Morgan Stanley, Γενς Άιζενσμιτ, ανέφερε ότι η στιγμή κατά την οποία η ΕΚΤ θα μπορέσει «για πρώτη φορά να αξιολογήσει σωστά αν χρειάζεται να δράσει δεν θα έρθει νωρίτερα από τον Ιούνιο, ενδεχομένως και αργότερα».

Σε σύγκριση με τις περισσότερες άλλες δυτικές κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων της Fed και της Τράπεζας της Αγγλίας, η ΕΚΤ βρίσκεται «σε καλύτερη θέση», δήλωσε η Κάθριν Νάις, επικεφαλής οικονομολόγος Ευρώπης στην PGIM Fixed Income. «Είναι στην πραγματικότητα η μόνη κεντρική τράπεζα που κατάφερε να επαναφέρει τον πληθωρισμό στο 2%», σημείωσε.

Σε δύσκολη θέση η Fed

Οι υπεύθυνοι χάραξης επιτοκίων στις ΗΠΑ θα ψηφίσουν την Τετάρτη, με τη διατήρηση των επιτοκίων στο εύρος αναφοράς 3,5%-3,75% να θεωρείται σχεδόν βέβαιη. Η Fed έχει «παγώσει» κάθε προοπτική μείωσης των επιτοκίων έως ότου οι αξιωματούχοι αποκτήσουν σαφέστερη εικόνα για το αν ο πόλεμος με το Ιράν θα εμποδίσει την επίτευξη του στόχου για πληθωρισμό στο 2% ή θα πλήξει την αγορά εργασίας των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ορισμένοι κορυφαίοι αξιωματούχοι αρχίζουν να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τους κινδύνους του πληθωρισμού. Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed, Κρις Γουόλερ, προειδοποίησε αυτόν τον μήνα ότι μια σειρά από σοκ στις τιμές -όχι μόνο από τον πόλεμο, αλλά και από τις εμπορικές πολιτικές του Τραμπ- απειλεί να διαβρώσει την εμπιστοσύνη των Αμερικανών στην ικανότητα της Fed να ελέγχει τις πιέσεις στις τιμές.

Όσο περισσότερο παραμένουν υψηλές οι τιμές ενέργειας, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα ο υψηλότερος πληθωρισμός να «παγιωθεί» στην αμερικανική οικονομία.

«Εισερχόμαστε σε ένα ακόμη σοκ προσφοράς άγνωστης διάρκειας και ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ παραμένει σαφώς πάνω από τον στόχο», δήλωσε ο Τζο Λαβόρνια, επικεφαλής οικονομολόγος για την Αμερική στη Sumitomo Mitsui Banking Corporation και πρώην σύμβουλος του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ.

Αλλαγή στάσης από την Τράπεζα της Ιαπωνίας

Ενώ μέχρι πρόσφατα οι αναλυτές προέβλεπαν ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα αύξανε αυτή την εβδομάδα το βασικό της επιτόκιο από περίπου 0,75%, πλέον η αγορά αποδίδει πολύ μικρή πιθανότητα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Οι αβεβαιότητες που δημιουργεί η σύγκρουση στο Ιράν συνδυάζονται με τις ανησυχίες για την ευαλωτότητα της Ιαπωνίας ως μεγάλος εισαγωγέας ενέργειας και πρώτων υλών κρίσιμων για τη βιομηχανία της.

Οι πρόσφατες ομιλίες του διοικητή της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Καζούο Ουέντα, δεν περιλάμβαναν ενδείξεις για αύξηση επιτοκίων τον Απρίλιο. Οι αξιωματούχοι έχουν επίσης καταστήσει σαφές ότι η κεντρική τράπεζα δεν επιδιώκει πλέον να αιφνιδιάζει τις αγορές.

Ο οικονομολόγος της UBS, Γκο Κουριχάρα, δήλωσε ότι η απόφαση της Τρίτης από την Τράπεζα της Ιαπωνίας πιθανότατα θα συνοδευτεί από σημαντική αύξηση των προβλέψεων για τον πληθωρισμό και ταυτόχρονη υποβάθμιση των προοπτικών ανάπτυξης.

Αντίστοιχα, η Τράπεζα της Αγγλίας τον Μάρτιο φάνηκε να ανοίγει το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων στο άμεσο μέλλον από το 3,75%, όμως πλέον οι αγορές αποδίδουν εξαιρετικά μικρές πιθανότητες σε ένα τέτοιο βήμα.

«Θέλουν να δουν αν οδεύουμε προς μια κατάσταση όπως το 2022, όταν ο πληθωρισμός αυξήθηκε πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο, και απλώς δεν μπορούν να το αξιολογήσουν αυτό με βάση τα δεδομένα ενός μόνο μήνα», δήλωσε ο Βιέλαντεκ.

Πηγή: skai.gr

