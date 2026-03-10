Οι ηγέτες της ΕΕ θα ζητήσουν μεταρρύθμιση της αγοράς άνθρακα ως τον Ιούλιο

Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ετοιμάζονται να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) να προτείνει μεταρρυθμίσεις στην αγορά άνθρακα του μπλοκ έως τον Ιούλιο, σύμφωνα με προσχέδιο συμπερασμάτων για τη σύνοδο κορυφής των ηγετών της ΕΕ την επόμενη εβδομάδα.

Στη σύνοδο κορυφής της 19ης Μαρτίου, οι ευρωπαίοι ηγέτες θα ζητήσουν από τις Βρυξέλλες «να παρουσιάσουν αναθεώρηση του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (Emissions Trading System – ETS) το αργότερο έως τον Ιούλιο του 2026, τόσο για να μειωθεί η μεταβλητότητα της τιμής του άνθρακα όσο και για να περιοριστεί ο αντίκτυπός της στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας», σύμφωνα με το προσχέδιο συμπερασμάτων που είδε το Reuters.

Το προσχέδιο αναφέρει ότι η μεταρρύθμιση θα πρέπει να διατηρήσει τον κεντρικό ρόλο του ETS στην ενεργειακή μετάβαση της ΕΕ. Αυτό συμβαίνει παρά τις εκκλήσεις ορισμένων κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων η Σλοβακία και η Τσεχία, να ανασταλεί ή να αποδυναμωθεί το σύστημα, ως τρόπος μείωσης των λογαριασμών ενέργειας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει ότι σχεδιάζει να προτείνει τη μεταρρύθμιση του ETS στο τρίτο τρίμηνο του έτους, αλλά δεν έχει δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

