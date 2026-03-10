Ισχυρή αντίδραση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με άνοδο 3%

Ισχυρή ανοδική αντίδραση καταγράφει και το ελληνικό χρηματιστήριο, διαγράφοντας τις απώλειες των δύο προηγούμενων συνεδριάσεων, ευθυγραμμιζόμενο με το ανοδικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές, στον απόηχο της υποχώρησης των τιμών πετρελαίου μετά τις καθησυχαστικές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για τη διάρκεια του πολέμου.

O Γενικός Δείκτης, στις 15:37, κινείται στις 2.165,91 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 3,01%, έχοντας υποχωρήσει από τον ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2.194,69 μονάδων (+4,38%). Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 179,84 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap σημειώνει άνοδο 3,26% και διαμορφώνεται στις 5.509,77 μονάδες, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE Mid Cap ενισχύεται κατά 1,98%, στις 2.639,69 μονάδες. Ισχυρά κέρδη καταγράφει ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος με άλμα 5,15% κινείται στις 2.431,32 μονάδες.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι τίτλοι της Optima Bank (10,24%), της Πειραιώς (7,07%), του ΔΑΑ (5,73%), της Cenergy (5,67%), της Alpha Bank (5,67%) και της Aegean Airlines (4,56%).

Πτωτικά, επηρεασμένες από τη διόρθωση των τιμών του αργού, κινούνται μόνο οι μετοχές της Motor Oil (-2,59%) και της HelleniQ Energy (-0,44%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Πειραιώς, που έχουν διακινήσει 5.179.302 και 4.846.344 τεμάχια, αντιστοίχως.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.