Οι επιθέσεις phishing παραμένουν σοβαρή απειλή για χρήστες και επιχειρήσεις

Την παράδοση, που θέλει τα δημοφιλή brands να στοχοποιούνται συστηματικά από τους κυβερνο-εγκληματίες, επιβεβαίωσαν τα στοιχεία του 1ου τριμήνου του 2025. Πρακτικά, το ψηφιακό έγκλημα συνέχισε να εκμεταλλεύεται την αυξανόμενη χρήση δημοφιλών brands για να κλέψει ευαίσθητα προσωπικά και οικονομικά δεδομένα.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Check Point Research, οι επιθέσεις phishing για το 1ο τρίμηνο του 2025 παρέμειναν ανησυχητικά στοχευμένες, με τη Microsoft να παραμένει αδιαμφισβήτητος ηγέτης στη λίστα των επωνυμιών, που πλήττονται περισσότερο. Ωστόσο, μια επιστροφή, που κεντρίζει το ενδιαφέρον, είναι αυτή της Mastercard, η οποία ανακτά τη θέση της στο top 10, ενισχύοντας τη σημασία της ασφάλειας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η Microsoft στην κορυφή των brands που έπεσαν θύμα phishing το πρώτο τρίμηνο του 2025

Το 1ο τρίμηνο του 2025 αποκαλύπτει ότι οι επιθέσεις phishing παραμένουν μια σοβαρή απειλή για χρήστες και επιχειρήσεις, με τις μεγάλες μάρκες όπως η Microsoft, η Google και η Mastercard, να είναι τα κύρια θύματα. Οι ειδικοί της εταιρείας κυβερνοασφάλειας διαπιστώνουν ότι εγκληματίες του κυβερνοχώρου συνεχίζουν να εξελίσσουν τις τακτικές τους, χρησιμοποιώντας ψεύτικες σελίδες και δόλιους τομείς για να παραπλανήσουν τους χρήστες και να κλέψουν προσωπικά δεδομένα.

“Η καλύτερη άμυνα για τους χρήστες παραμένει η συνεχής επαγρύπνηση και η εφαρμογή ισχυρών μέτρων ασφαλείας για την προστασία τους από αυτές τις επικίνδυνες απειλές”, αναφέρει η Check Point Research (CPR).

Κορυφαία στόχοι

Από τη νέα κατάταξη “Brand Phishing” για το 1ο τρίμηνο του 2025 προκύπτει ότι η Microsoft παραμένει ο κορυφαίος στόχος του ηλεκτρονικού ψαρέματος για αυτό το διάστημα, με το 36% όλων των επιθέσεων να στοχεύουν το brand της εταιρείας. Η Google ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 12%, ενώ η Apple κατατάσσεται στην τρίτη με 8%.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η επιστροφή της Mastercard στην κορυφή της κατάταξης, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση για πρώτη φορά από το 3ο τρίμηνο του 2023, γεγονός που υποδηλώνει την αυξανόμενη εστίαση στους χρηματοπιστωτικούς τομείς ως στόχο για διαδικτυακές απάτες.

Ο τομέας της τεχνολογίας

Η τεχνολογία και τα κοινωνικά δίκτυα παραμένουν οι πιο στοχευμένοι τομείς για τις επιθέσεις phishing. Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Microsoft, η Google και η Apple, βρίσκονται στο επίκεντρο των επιθέσεων, ενώ παράλληλα το λιανικό εμπόριο και οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, όπως το Facebook, το LinkedIn και το WhatsApp, παραμένουν ελκυστικοί στόχοι.

“Οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου εκμεταλλεύονται την καθημερινή χρήση αυτών των υπηρεσιών για να παρασύρουν ανυποψίαστα θύματα σε ψεύτικες ιστοσελίδες, που μοιάζουν με τις επίσημες πλατφόρμες, κλέβοντας έτσι προσωπικά δεδομένα και ευαίσθητες πληροφορίες”, αναφέρει η Check Point.

Όπως επισημαίνει, “η συνεχής αυξημένη στόχευση στις μεγάλες μάρκες αποδεικνύει την ανάγκη για ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, ειδικά όταν αφορά τις υπηρεσίες που χειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα των χρηστών”. Και καταλήγει: “Οι χρήστες πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί, ιδίως όταν αλληλοεπιδρούν με ιστότοπους, που αφορούν τις προσωπικές ή οικονομικές τους πληροφορίες”.

