Όλο και υψηλότερα διαμορφώνεται το κόστος κατασκευής νέων κατοικιών, αφού οι τιμές των υλικών συνέχισαν να αυξάνονται και τον Μάρτιο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών, με έτος βάσης 2021=100,0 και μήνα αναφοράς τον Μάρτιο 2025, παρουσίασε αύξηση 3,7%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2024, έναντι αύξησης 5,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2024 με το 2023

Τον Μάρτιο 2025, ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,2% σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών του έτους 2024.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Απριλίου 2024 – Μαρτίου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Απριλίου 2023 – Μαρτίου 2024, παρουσίασε αύξηση 5,1%, έναντι αύξησης 6,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκάμηνων.

Όσον αφορά τις τιμές των επιμέρους υλικών, τη μεγαλύτερη αύξηση σημείωσε η ηλεκτρική ενέργεια (10,4%), ενώ ακολούθησαν οι πλαστικές σωλήνες (8,4%), τα θερμαντικά σώματα (8,2%) και των χάλκινων αγωγών (8,0%).

Πηγή: skai.gr

