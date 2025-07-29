«Τα αποτελέσματα είναι πραγματικά θεαματικά», δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης αναφερόμενος στην ψηφιακή κάρτα εργασίας και τη μείωση της ανεργίας.

«Προσεγγιστικά, το 2024 έχουμε ένα εκατομμύριο δηλωθείσες υπερωρίες. Το πρώτο πεντάμηνο του 2025 ήδη έχουμε πάνω από 2,1 εκατ. δηλωθείσες υπερωρίες», σημείωσε ο υφυπουργός, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Η ψηφιακή κάρτα καταγράφει τον πραγματικό χρόνο εργασίας», σημείωσε, αναφέροντας ότι «οι έλεγχοι θα είναι περισσότεροι μέσα στο 2025».

Στη συνέχεια ο κ. Καραγκούνης χαρακτήρισε «θεαματική» τη μείωση της ανεργίας, υπενθυμίζοντας ότι «τον Μάιο του 2025 η ανεργία βρέθηκε στο 7,9%. Από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι τον Μάιο του τρέχοντος έτους έχουμε πετύχει τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας στις γυναίκες κατά 55,7% μέσω στοχευμένων πολιτικών, ενώ για το ίδιο διάστημα έχουμε πετύχει τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας των νέων (15-24 ετών) κατά 46,4%».

Ανέφερε μάλιστα ότι «ο Απρίλιος του 2025 είναι ο θετικότερος Απρίλιος στην ιστορία με 133.907 νέες θέσεις εργασίας και ο Μάιος με 137.841 νέες θέσεις εργασίας». «Το 76,4% είναι θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης», τόνισε, ενώ επισήμανε πως: «Στόχος το 2027 ο μέσος μισθός της πλήρους απασχόλησης να είναι πολύ πιο πάνω από τα 1.500 ευρώ».

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Καραγκούνης ανέφερε ότι «σε αυτή τη φάση είναι αναγκαία η πρόταση για εξεταστική επιτροπή. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει πάρα πολλές πλευρές. Θα ήταν πολιτικά ανόητο να μην πάμε τώρα στη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και τις διαχρονικές ευθύνες και παθογένειες. Πρέπει να επιστραφούν τα κλεμμένα». «Δεν τίθεται θέμα παραγραφής», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.