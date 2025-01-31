Υπεγράφη και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση για την αύξηση εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών κατά 2,7% για το 2025.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα κληθούν να καταβάλουν εισφορές από 244,65 ευρώ έως 659,39 ευρώ, ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι που υπόκεινται σε εισφορές επικούρησης και εφάπαξ, θα καταβάλλουν από 320,37 ευρώ τον μήνα έως και 767,74 ευρώ. Στα ποσά αυτά θα πρέπει να προστεθούν και 10 ευρώ που αντιστοιχούν στην εισφορά υπέρ ανεργίας.

Αντίστοιχα, οι περίπου 300.000 αγρότες θα δουν τις εισφορές τους αυξημένες, επίσης κατά 2,7%, και θα πρέπει να επιλέξουν μεταξύ της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας των 145,63 ευρώ και της 6ης κατηγορίας των 394,94 ευρώ. Οι αυξήσεις ξεκινούν από 6,43 ευρώ τον μήνα ή 77,16 ευρώ το έτος για τις εισφορές κύριας ασφάλισης, και φθάνουν έως 17,33 ευρώ (6η κατηγορία τον μήνα). Σε αυτές πρέπει να προστεθούν οι επίσης αυξημένες κατά 2,7% εισφορές υγειονομικής περίθαλψης (σε είδος και σε χρήμα) και οι εισφορές επικούρησης και εφάπαξ παροχών.

Η προθεσμία για επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας εκπνέει τα μεσάνυχτα, ενώ όσοι δεν επιλέξουν νέα κατηγορία θα παραμείνουν σε αυτήν που είχαν δηλώσει πέρυσι.

Πηγή: skai.gr

