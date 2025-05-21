Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Morgan Stanley: «Φωτιά» ο πληθωρισμός των ενοικίων στην Ελλάδα

Ένας από τους λόγους για την απότομη αύξηση των ενοικίων είναι η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών καθώς η χώρα είχε υποεπενδύσει στον τομέα μετά την οικονομική κρίση

Ακίνητα

Το 35% των νοικοκυριών στην Ελλάδα είναι ενοικιαστές και τα φτωχότερα νοικοκυριά δαπανούν τουλάχιστον το 22% του εισοδήματος τους σε ενοίκια διαπιστώνει σε έκθεση της η Morgan Stanley σημειώνοντας ότι ο πληθωρισμός των ενοικίων αυξάνεται στην Ελλάδα με 10,5% έναντι 2,9% στην ευρωζώνη.

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley ένας από τους λόγους για την απότομη αύξηση των ενοικίων είναι η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών καθώς η χώρα είχε υποεπενδύσει στον τομέα μετά την οικονομική κρίση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ακίνητα ενοίκια Morgan Stanley
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark