Morgan Stanley: «Φωτιά» ο πληθωρισμός των ενοικίων στην Ελλάδα

Το 35% των νοικοκυριών στην Ελλάδα είναι ενοικιαστές και τα φτωχότερα νοικοκυριά δαπανούν τουλάχιστον το 22% του εισοδήματος τους σε ενοίκια διαπιστώνει σε έκθεση της η Morgan Stanley σημειώνοντας ότι ο πληθωρισμός των ενοικίων αυξάνεται στην Ελλάδα με 10,5% έναντι 2,9% στην ευρωζώνη.
Σύμφωνα με τη Morgan Stanley ένας από τους λόγους για την απότομη αύξηση των ενοικίων είναι η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών καθώς η χώρα είχε υποεπενδύσει στον τομέα μετά την οικονομική κρίση.
