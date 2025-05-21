Morgan Stanley: «Φωτιά» ο πληθωρισμός των ενοικίων στην Ελλάδα

Το 35% των νοικοκυριών στην Ελλάδα είναι ενοικιαστές και τα φτωχότερα νοικοκυριά δαπανούν τουλάχιστον το 22% του εισοδήματος τους σε ενοίκια διαπιστώνει σε έκθεση της η Morgan Stanley σημειώνοντας ότι ο πληθωρισμός των ενοικίων αυξάνεται στην Ελλάδα με 10,5% έναντι 2,9% στην ευρωζώνη.

Σύμφωνα με τη Morgan Stanley ένας από τους λόγους για την απότομη αύξηση των ενοικίων είναι η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών καθώς η χώρα είχε υποεπενδύσει στον τομέα μετά την οικονομική κρίση.

Πηγή: skai.gr

