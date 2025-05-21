«Έσπασαν το φράγμα» των 4 εκατομμυρίων οι υποβολές των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με την ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Δείτε τη ανάρτηση:

«Πριν από λίγο οι υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων «έσπασαν το φράγμα» των 4 εκατομμυρίων. Χάρη στη δουλειά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο πεδίο του ψηφιακού μετασχηματισμού και με τη συμβολή των φοροτεχνικών, ξεπεράσαμε φέτος τον αριθμό αυτό νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά».

