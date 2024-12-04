Ενιαίο τιμολόγιο διανομής φυσικού αερίου για τους οικιακούς καταναλωτές της χώρας τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η Δεκεμβρίου, όπως ανακοίνωσε σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου, η διοίκηση της enaon, θυγατρικής της Italgas, που διαχειρίζεται τα δίκτυα στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Με το προηγούμενο καθεστώς ίσχυαν διαφορετικά τιμολόγια ανά περιοχή διανομής. Η ενοποίηση οδηγεί σε μειώσεις σε ορισμένες περιοχές και αυξήσεις σε άλλες: Στην Αττική -σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που παρέσχε η εταιρεία- αναμένεται μείωση της τάξης των 10 ευρώ ετησίως για έναν μέσο καταναλωτή, στη Θεσσαλονίκη αύξηση 35 ευρώ τον χρόνο, στη Θεσσαλία αύξηση 10 ευρώ και στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη μείωση 80 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι οι αυξομειώσεις αφορούν μόνο τη χρέωση για το δίκτυο διανομής (και όχι το σύνολο του λογαριασμού που περιλαμβάνει το κόστος του φυσικού αερίου, των δικτύων μεταφοράς, φόρους κ.λπ.) στις 9 Περιφέρειες όπου δραστηριοποιείται η enaon (Αττική, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, Ήπειρο και Πελοπόννησο).

Για τους βιομηχανικούς καταναλωτές η ενοποίηση των τελών θα γίνει σταδιακά και όχι άμεσα, καθώς οι διαφορές των χρεώσεων από περιοχή σε περιοχή είναι μεγαλύτερες (έως και εξαπλάσιες).

Η διοίκηση της εταιρείας παρουσίασε την επικαιροποίηση του επενδυτικού σχεδίου για την περίοδο έως το 2030 που περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ για την επέκταση των δικτύων, την εισαγωγή έξυπνων μετρητών κατανάλωσης και την ψηφιοποίηση του δικτύου.

Το φυσικό αέριο θα επεκταθεί σε 18 περιοχές, μεταξύ αυτών η Πάτρα, τα Ιωάννινα, η Καστοριά, η Φλώρινα, τα Γρεβενά και η Ορεστιάδα, με αποτέλεσμα την αύξηση των καταναλωτών που εξυπηρετούνται από την εταιρεία, από 615.000 σε 920.000.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

