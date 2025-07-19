Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 25 Ιουλίου

Συνολικά 82.592.876,35 ευρώ θα καταβληθούν σε 86.370 δικαιούχους, από τις 21 έως και τις 25 Ιουλίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 21 Ιουλίου θα καταβληθούν 14.272.876,35 ευρώ σε 29.466 δικαιούχους για παροχές σε χρήμα (επίδομα μητρότητας, έξοδα κηδείας, ασθενείας και ατυχημάτων) και

Από 21 έως 25 Ιουλίου θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

19.000.000 ευρώ σε 32.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων και προκαταβολών.

1.000.000 ευρώ σε 2.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

23.000.000 ευρώ σε 22.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

320.000 ευρώ σε 4 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

