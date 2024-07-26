Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου παρουσιάζεται παρακάτω.
Κατά την περίοδο 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, θα καταβληθούν 1.196.385.607 ευρώ σε 1.792.030 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.125.885.607 ευρώ σε 1.728.880 δικαιούχους για την Πληρωμή Κύριων & Επικουρικών Συντάξεων Μηνός Αυγούστου 2024.
- Στις 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 4.100.000 ευρώ σε 10.900 δικαιούχους για την Πληρωμή Προκαταβολών Συνταξιούχων Ν. 4778/21 Μηνός Αυγούστου 2024.
- Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου θα καταβληθούν 22.800.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:
- 15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 7.000.000 ευρώ σε 10.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 600.000 ευρώ σε 150 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
- 4.000.000 ευρώ σε 50 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
