Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ για την περίοδο 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου παρουσιάζεται παρακάτω.

Κατά την περίοδο 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου, θα καταβληθούν 1.196.385.607 ευρώ σε 1.792.030 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 30 Ιουλίου θα καταβληθούν 1.125.885.607 ευρώ σε 1.728.880 δικαιούχους για την Πληρωμή Κύριων & Επικουρικών Συντάξεων Μηνός Αυγούστου 2024.

Στις 31 Ιουλίου θα καταβληθούν 4.100.000 ευρώ σε 10.900 δικαιούχους για την Πληρωμή Προκαταβολών Συνταξιούχων Ν. 4778/21 Μηνός Αυγούστου 2024.

Από 29 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου θα καταβληθούν 22.800.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

15.000.000 ευρώ σε 25.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

7.000.000 ευρώ σε 10.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

17.000.000 ευρώ σε 16.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

600.000 ευρώ σε 150 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

4.000.000 ευρώ σε 50 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

