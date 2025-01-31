Μείωση κόστους δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις φέρνει η πέμπτη μείωση επιτοκίων από την ΕΚΤ

Του Χρυσόστομου Τσούφη

5η διαδοχική μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ από τον Ιούνιο του 2024 και πλέον το βασικό επιτόκιο από 4% το περασμένο καλοκαίρι βρίσκεται σήμερα στο 2,75%. Οι μειώσεις αυτές οδηγούν σε φθηνότερο δανεισμό νοικοκυριών κι επιχειρήσεων.



Ένα νέο στεγαστικό δάνειο 100.000€ με ορίζοντα αποπληρωμής τα 30 έτη – με βάση υπολογισμού το Euribor 3μηνου που ακολουθεί την πορεία του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ και περιθώριο κέρδους 2,4% - το Ιούνιο είχε δόση στα 601 ευρώ. Πλέον θα έχει 544 ευρώ - όφελος 57 ευρώ/μήνα.



Την ίδια ώρα – όπως γράφαμε και πριν από περίπου ένα μήνα και μετά την 4η τότε μείωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ – πλησιάζει και η ώρα για τη μείωση των επιτοκίων των παλιών στεγαστικών δανείων που είχαν εκταμιευθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου του 20222. Τα δάνεια αυτά που αφορούν περίπου 422.000 νοικοκυριά, είναι παγωμένα από το Μάιο του 2023 μετά από πρωτοβουλία των τραπεζών για την προστασία των δανειοληπτών από τις αλλεπάλληλες τότε αυξήσεις επιτοκίων.



Τραπεζικά στελέχη έλεγαν στο skai.gr ότι η μείωση των επιτοκίων την Πέμπτη από την ΕΚΤ δεν σημαίνει μείωση των επιτοκίων από τις τράπεζες την Παρασκευή. Η διαδικασία του εκτοκισμού διαρκεί 3 μήνες έλεγαν χαρακτηριστικά οπότε στη θεωρία οι πρώτες μειώσεις θα πρέπει να γίνουν αντιληπτές από τους δανειολήπτες το Μάρτιο.



Ας πάρουμε ένα τέτοιο παλιό στεγαστικό δάνειο 100.000 ευρώ με ορίζοντα αποπληρωμής τα 25 έτη το οποίο έχει παγώσει σε επιτόκιο Euribor 3μηνου 2,85% + 2,5% περιθώριο κέρδους = 5,35%. Η δόση του δηλαδή είναι κολλημένη στα 615 ευρώ από τον Μάιο του 2023.

Κανονικά το επιτόκιο του θα έπρεπε να είναι στο Euribor 3μηνου 2,61%+2,5 περιθώριο κέρδους = 5,11% κι επομένως η δόση του να έχει πέσει στα 592 ευρώ.



Όλα τα παραπάνω βέβαια ισχύουν με την προϋπόθεση ότι οι τράπεζες θα περάσουν αυτούσιες τις μειώσεις. Και τα στοιχεία δεν επιτρέπουν την ίδια αισιοδοξία για όλους τους τύπους δανείων. Για παράδειγμα από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο του 2024 είχαν γίνει 2 μειώσεις επιτοκίων συνολικά μισής μονάδας οι οποίες δεν πέρασαν καθόλου ή πέρασαν κατά ένα μέρος στα επιτόκια των νέων χορηγήσεων. Για παράδειγμα και σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας και από τον παρακάτω πίνακα προκύπτει οι μειώσεις πέρασαν και με το παραπάνω σε στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια, εν μέρει στα επαγγελματικά ενώ στα καταναλωτικά τα επιτόκια είχαν αυξηθεί!!!!:



Δάνειο Ιούνιος 2024 Νοέμβριος 2024

Στεγαστικό 5,41% 4.81%

Επιχειρηματικό 6,61% 5,95%

Επαγγελματικό 7,55% 7,36%

Καταναλωτικό 14,92% 15,02%



Την ίδια στιγμή σύγχυση και δυσπιστία φαίνεται ότι επικρατεί μεταξύ των καταναλωτών σχετικά με το κατά πόσο οι τράπεζες εφαρμόζουν τις μειώσεις των προμηθειών που ψήφισε πριν από ένα μήνα η κυβέρνηση.



Ακροατής του ραδιοφώνου του ΣΚΑΙ τηλεφώνησε για να παραπονεθεί ότι έκανε ηλεκτρονικά έμβασμα προς την κόρη του κι ενώ το αποδεικτικό της συναλλαγής λέει χρέωση 1€ όπως προβλέπουν οι νέες προμήθειες, από τον λογαριασμό του – και χωρίς να υπάρχει άλλη συναλλαγή – δεσμεύθηκαν 3,5 ευρώ. Όταν απευθύνθηκε στην τράπεζα του, η απάντηση που πήρε ήταν «πρόκειται για συστημικό λάθος και θα το ερευνήσουμε».



Τα παράπονα είναι πάρα πολλά όπως του κ. Μ ο οποίος σε mail του στις 20 Ιανουαρίου μας ενημέρωσε ότι:

Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Θέλω να σας ενημερώσω ότι σήμερα πλήρωσα λογαριασμό της ΔΕΗ μέσω κινητού από λογαριασμό ΕΤΕ και η προμήθεια είναι 60 λεπτά, όπως συνέβαινε και πριν.



Ο διάβολος κρύβεται μερικές φορές στις λεπτομέρειες καθώς οι νέες προμήθειες τέθηκαν σε ισχύ από τις 21 Ιανουαρίου. Αν ο κ. Μ είχε πληρώσει τον λογαριασμό μία μέρα αργότερα θα γλίτωνε την προμήθεια



Άλλος τηλεθεατής, ο κ. Κ από την Κρήτη μας ενημέρωσε ότι:

Στο Ηράκλειο Κρήτης, στο γιοφύρι έξω από το κατάστημα MANTIS έχει ένα ΑΤΜ. Χθες πήγα να κάνω ανάληψη με κάρτα Παγκρητιας τράπεζας.

Το μηχάνημα αυτό που ανήκει στην Αlfa bank μου κράτησε προμήθεια 1,80 ευρώ



Εδώ πρόκειται για σύγχυση καθώς ο μηδενισμός της προμήθειας για ανάληψη χρημάτων από ATM άλλης τράπεζας από αυτήν του καταναλωτή ισχύει για δημοτικές ενότητες όπου υπάρχει ATM μόνο μιας τράπεζας. Είναι προφανές ότι στο Ηράκλειο υπάρχουν ATM όλων των τραπεζών.

Αν ο κ. Κ, δεν είχε κάνει ανάληψη αλλά μόνο ερώτηση υπολοίπου, τότε δεν θα τον επιβάρυνε η τράπεζα με προμήθεια.



Οι αλλαγές στις προμήθειες έτσι όπως ψηφίστηκαν στη Βουλή είναι οι εξής:

Μηδενική χρέωση για πληρωμή λογαριασμών και οφειλών προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπούς φορείς γενικής κυβέρνησης, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τις εταιρίες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών και τις ασφαλιστικές εταιρίες, μέσω web–banking και mobile–banking.

Μέγιστη χρέωση 0,5 ευρώ για αποστολή χρημάτων (εξερχόμενο έμβασμα) και 0,5 ευρώ για λήψη χρημάτων (εισερχόμενο έμβασμα), για ποσά έως 5.000 ευρώ ανά έμβασμα, για φυσικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες, μεταξύ τραπεζών εντός Ελλάδας.

Mηδενική χρέωση για ανάληψη μετρητών σε δημοτικές ενότητες όπου υπάρχει ΑΤΜ μόνο ενός τραπεζικού ιδρύματος

Μηδενική χρέωση για ερώτηση υπολοίπου σε κάθε ΑΤΜ άλλης τράπεζας σε όλη τη χώρα

Μηδενική χρέωση για φόρτιση έως 100 ευρώ προπληρωμένων καρτών

Επέκταση της μείωσης κατά 50% των προμηθειών για αγορές μέσω POS στην λεγόμενη «Μικρή Λιανική» από 10 ευρώ μέσω στα 20 ευρώ

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.