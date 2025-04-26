O Stoxx θέτει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε καθεστώς παρακολούθησης για αναβάθμιση σε «Ανεπτυγμένη» αγορά

Μετά τον S&P και τον FTSE, και ο Stoxx θέτει την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά στη Watch List για πιθανή αναβάθμιση από «Αναδυόμενη Ανεπτυγμένη» (Advanced Emerging) σε «Ανεπτυγμένη» (Developed) αγορά.

Όπως αναφέρει ο οίκος, από τις 22 Σεπτεμβρίου 2025, από τις 68 χώρες στην ομάδα του δείκτη STOXX, 23 ταξινομούνται ως Αναπτυγμένες Αγορές, 23 ως Αναδυόμενες Αγορές, 16 ταξινομούνται ως Frontier και 6 ως μη ταξινομημένες.

Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Αργεντινή, η Βουλγαρία, η Κίνα, η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, το Λουξεμβούργο, το Πακιστάν και η Πολωνία κυμαίνονταν μεταξύ των επιπέδων ταξινόμησης. Αυτές οι χώρες θα καταγράφονται στη Λίστα Παρακολούθησης και θα διατηρήσουν τα τελευταία τους επίπεδα ταξινόμησης.

Για τη Νέα Ζηλανδία και την Ταϊλάνδη έχουν επιβεβαιωθεί τα τελευταία επίπεδα ταξινόμησης, επομένως θα αφαιρεθούν από τη λίστα παρακολούθησης, γνωστοποίησε η εταιρεία.

Να σημειωθεί ότι στις αρχές Απριλίου ο οίκος FTSE σε αξιολόγηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς είχε διατηρήσει αμετάβλητο το καθεστώς, διατηρώντας το Χ.Α σε καθεστώς παρακολούθησης για πιθανή αναβάθμιση από τις αναδυόμενες στις ανεπτυγμένες, ενώ η επόμενη αξιολόγηση θα γίνει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά προστέθηκε, από τον FTSE, στη Watch List για πιθανή ανακατάταξη από Αναδυόμενη σε Ανεπτυγμένη από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Πηγή: skai.gr

