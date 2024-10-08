Στη Λίστα Παρακολούθησης για πιθανή αναβάθμιση από το καθεστώς «Προηγμένης Αναδυόμενης» σε «Αναπτυγμένη Αγορά», θα προστεθεί η Ελλάδα όπως γνωστοποίησε την Τρίτη ο οίκος FTSE.

Η Ελλάδα πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις για την απόκτηση του καθεστώτος Αναπτυγμένης Αγοράς:

τα είκοσι δύο κριτήρια ποιότητας των αγορών FTSE,

τις ελάχιστες απαιτήσεις κεφαλαιοποίησης της αγοράς και πλήθους τίτλων, με βάση τα στοιχεία από το κλείσιμο στις 28 Ιουνίου 2024, και

έχει βαθμολογία σε ότι αφορά το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (GNI) «Υψηλό».

Με βάση αυτά τα κριτήρια, ο FTSE Russell αποφάσισε να προσθέσει την Ελλάδα στη λίστα παρακολούθησης ως μέρος της ετήσιας ανασκόπησης των αγορών μετοχών του Σεπτεμβρίου 2024 για πιθανή αναταξινόμηση από το καθεστώς «Προηγμένης Αναδυόμενης» σε «Αναπτυσσόμενη Αγορά».

Χατζηδάκης: Εξαιρετική είδηση για την Ελλάδα η αναβάθμιση της κατάταξης του Χρηματιστηρίου

«Η αναβάθμιση της κατάταξης του Χρηματιστηρίου Αθηνών με στόχο την επάνοδό του στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών από τον οίκο FTSE Russell είναι μια εξαιρετική είδηση για την Ελλάδα. Είναι αποτέλεσμα των θετικών εξελίξεων στην οικονομία, των θετικών προοπτικών που διανοίγονται αλλά και των συγκεκριμένων επιτυχημένων κινήσεων της κυβέρνησης στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων.

Αναφέρω ενδεικτικά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, την εισαγωγή των μετοχών του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, την πώληση μετοχών της Helleniq Energy. Και κυρίως - λόγω μεγέθους και ειδικού βάρους των τραπεζών στην οικονομία - την ολοκλήρωση της αποεπένδυσης του ΤΧΣ από τις συστημικές τράπεζες αλλά και τις εξελίξεις σε σχέση με τον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα.

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο οδεύει προς την ένταξη στις κορυφαίες κεφαλαιαγορές του κόσμου. Και αυτό δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω εισαγωγή κεφαλαίων στη χώρα, βελτίωση των συνθηκών χρηματοδότησης για τις εισηγμένες επιχειρήσεις, παραγωγικές επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.