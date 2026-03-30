Ο πόλεμος στο Ιράν «εκτόξευσε» τον πληθωρισμό στη Γερμανία

«Άλμα» κατέγραψε ο πληθωρισμός στη Γερμανία τον Μάρτιο, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν οδήγησε σε αύξηση του κόστους της ενέργειας, ενισχύοντας την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αναγκαστεί να αυξήσει τα επιτόκια, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Ειδικότερα, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 2,8% σε σχέση με πέρυσι - πάνω από το 2% του Φεβρουαρίου - σύμφωνα με την ανακοίνωση της στατιστικής υπηρεσίας τη Δευτέρα. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο σε περισσότερο από ένα χρόνο και αντιστοιχεί στη μέση εκτίμηση μιας έρευνας του Bloomberg.

Το κόστος της ενέργειας εκτοξεύθηκε κατά 7,2% - στην πρώτη αύξηση από τον Δεκέμβριο του 2023. Ο δείκτης που εξαιρεί ευμετάβλητα στοιχεία όπως τα καύσιμα και τα τρόφιμα παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,5%.

Με τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή να διαρκούν πλέον πέντε εβδομάδες, οι επιπτώσεις της αύξησης των τιμών του πετρελαίου και του φυσικού αερίου γίνονται αισθητές στις ευρωπαϊκές τιμές και στις απόψεις των καταναλωτών σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού. Ενώ η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ έχει δεσμευτεί να δράσει αποφασιστικά και άμεσα αν χρειαστεί, αξιωματούχοι δηλώνουν ότι δεν θα βιαστούν, καθώς αξιολογούν το πλήρες εύρος των επιπτώσεων.

Οι αγορές προβλέπουν μια άμεση αντίδραση και τείνουν να εκτιμούν ότι θα υπάρξει αύξηση των επιτοκίων ήδη στη συνεδρίαση του Απριλίου. Εκτιμούν για έως και τρεις αυξήσεις το 2026.

Τα στοιχεία της Γερμανίας έρχονται μετά από την άνοδο του πληθωρισμού στην Ισπανία στο 3,3%, αν και η αύξηση αυτή ήταν χαμηλότερη από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα στοιχεία για τη Γαλλία και την Ιταλία αναμένεται να δημοσιευθούν την Τρίτη, μαζί με τα στοιχεία για την ευρωζώνη, όπου ο πληθωρισμός αναμένεται να αγγίξει το 2,6% — το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024.

Στη Γερμανία υπάρχουν ενδείξεις ότι ορισμένοι δεν αναμένουν ταχεία επίλυση των ενεργειακών προβλημάτων, καθώς έρευνα του Ινστιτούτου Ifo που δημοσιεύθηκε νωρίτερα τη Δευτέρα δείχνει ότι σημαντικά περισσότερες επιχειρήσεις ετοιμάζονται να αυξήσουν τις τιμές. Σε ξεχωριστή έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό βρέθηκαν στο υψηλότερο επίπεδό τους από το 2022.

Πηγή: skai.gr

