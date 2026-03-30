Προειδοποίηση Αλ Σίσι για πετρέλαιο στα 200 δολάρια

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, προέτρεψε τη Δευτέρα τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) να σταματήσει τον πόλεμο με το Ιράν, λέγοντας ότι μόνο αυτός μπορεί να το κάνει, και προειδοποίησε ότι οι ανησυχίες για άνοδο της τιμής του πετρελαίου πάνω από τα 200 δολάρια το βαρέλι δεν είναι υπερβολικές.

«Λέω στον πρόεδρο Τραμπ: κανείς δεν μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο στην περιοχή μας στον Κόλπο εκτός από εσάς», δήλωσε ο Σίσι στη διάσκεψη Egypt Energy Show 2026 στο Κάιρο. «Σας παρακαλώ, κύριε πρόεδρε, σας παρακαλώ. Βοηθήστε μας να σταματήσουμε τον πόλεμο. Είστε σε θέση να το κάνετε», πρόσθεσε.

Η Αίγυπτος, η οποία εδώ και καιρό λαμβάνει στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ και υποστήριξη από πλούσιες χώρες του Κόλπου, καταδίκασε τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον αραβικών κρατών του Κόλπου και προώθησε διπλωματικές προσπάθειες για την αποφυγή ενός ευρύτερου περιφερειακού πολέμου, σημειώνει το Reuters.

Φόβοι για διπλό σοκ από ελλείψεις και αυξήσεις τιμών

Ο πόλεμος θα προκαλέσει διπλό σοκ από ελλείψεις εφοδιασμού και αυξήσεις τιμών, η πλήρης έκταση των οποίων δεν έχει ακόμη γίνει αισθητή, δήλωσε ο Σίσι στη διάσκεψη.

«Φοβάμαι ότι οι επιθέσεις εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων, είτε πρόκειται για μονάδες παραγωγής είτε για διυλιστήρια, θα έχουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και στις τιμές των καυσίμων», είπε. Οι παρατηρητές της αγοράς είχαν προειδοποιήσει ότι «η τιμή του βαρελιού πετρελαίου θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 200 δολάρια, και αυτό δεν είναι υπερβολή», πρόσθεσε.

Ο Σίσι προειδοποίησε επίσης για μια επικείμενη κρίση στον παγκόσμιο εφοδιασμό τροφίμων, επισημαίνοντας ότι οι διαταραχές στις εξαγωγές λιπασμάτων θα έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις τιμές.

«Οι πλούσιες χώρες μπορεί να είναι σε θέση να το αντέξουν, αλλά για τις μεσαίες και τις ευάλωτες οικονομίες, αυτό θα μπορούσε να έχει πολύ, πολύ σοβαρές επιπτώσεις στη σταθερότητά τους», τόνισε.

Επιπλέον, ο Σίσι απέδωσε στον Τραμπ τα εύσημα για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, σημειώνοντας ότι είχε δηλώσει ότι μόνο ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα μπορούσε να σταματήσει τη συγκεκριμένη σύγκρουση, πριν από την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στο Σαρμ Ελ Σέιχ τον Νοέμβριο.

Διαβάστε εδώ περισσότερα για την κρίση στη Μέση Ανατολή

Πηγή: skai.gr

