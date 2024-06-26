Ο Αντιπρόεδρος Σχοινάς και η Επίτροπος Ντάλι στο EuroPride στη Θεσσαλονίκη

Σήμερα, η Επίτροπος Ισότητας κ. Χέλενα Ντάλι θα εκφωνήσει ομιλία κατά την έναρξη του συνεδρίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του EuroPride 2024 στη Θεσσαλονίκη, μαζί με την Ελληνίδα Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Σοφία Ζαχαράκη, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Στέλιο Αγγελούδη, τον Γάλλο Πρέσβη για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων κ. Ζαν-Μαρκ Μπερτόν και τον Γενικό Συντονιστή του EuroPride 2024.

Η Επίτροπος κ. Ντάλι θα παρουσιάσει τις σημερινές εξελίξεις και προκλήσεις στα ζητήματα ισότητας των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, επισημαίνοντας την πρόοδο της νομοθεσίας, την προώθηση συμπεριληπτικών πολιτικών και τις συλλογικές προσπάθειες για την καταπολέμηση των διακρίσεων και της βίας κατά των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων.

Αργότερα την ίδια ημέρα, η Επίτροπος θα συναντηθεί με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Γυναικών Ελλάδος για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την προώθηση των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα.

Την Παρασκευή, ο Αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας κ. Μαργαρίτης Σχοινάς θα συμμετάσχει στην τελετή λήξης του EuroPride 2024, μαζί με τον Μάικλ Ο’ Φλάερτι, Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Αντιπρόεδρος θα εκφωνήσει ομιλία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου.

Kατερίνα Πλατή

