Στη Θράκη επεκτείνεται η δράση κατάρτισης και απασχόλησης «Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές» του ΣΕΒ

Με στόχο τη διασύνδεση νέων αποφοίτων της τεχνικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις της Θράκης και τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας που έχουν, ο ΣΕΒ υλοποιεί την ολοκληρωμένη δράση «Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους Αυτοματιστές στη Θράκη», που περιλαμβάνει:

Ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων, διά ζώσης από τις 9 Σεπτεμβρίου έως τις 22 Νοεμβρίου, στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου ΣΕΚΑΠ ΑΕ, μέλος του ομίλου εταιρειών της JTI στην Ξάνθη από το Κ.Δ.Β.Μ. Ι.Β.ΕΠ.Ε.-ΣΕΒ.

Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων και συμβουλευτική επαγγελματικής καθοδήγησης.

Εκπαίδευση σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης από τη Google.

Ευκαιρίες απασχόλησης στην ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου – Αυτοματιστή σε μία από τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ στη Θράκη.

Η δράση απευθύνεται σε νέες και νέους που έχουν αποφοιτήσει από την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε συναφείς ειδικότητες, χωρίς προηγούμενη ή με μικρή προϋπηρεσία και προσφέρεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως τις 15 Ιουλίου 2024. Περισσότερες πληροφορίες: εδώ.

Υποστηρικτές της πρωτοβουλίας είναι το ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΙΩΑΝΝΗ Σ. ΛΑΤΣΗ και το ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ, μέγας χορηγός το Κ.Δ.Β.Μ. Ι.Β.Ε.Π.Ε- ΣΕΒ, στρατηγικός χορηγός η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ – ΕΛΒΙΑΛ Α.Ε. και χορηγός η ΚΑΥΚΑΣ Β. Α.Ε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.