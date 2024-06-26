Το Κ Group, ο διεθνής όμιλος επενδύσεων της οικογένειας Κυριακού και το Quatar Investment Authority (QIA), το επενδυτικό fund του Κατάρ, δημιούργησαν επενδυτικό fund με κεφάλαια 1 δισ. δολ. από την QIA για την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τη διαχείριση του fund θα έχει ο Όμιλος Κυριακού (μέσω συνδεδεμένων εταιρειών του) και θα επενδύσει και δικά του κεφάλαια.

Το fund θα επικεντρωθεί σε μία σειρά κλάδων, όπως η τεχνολογία, οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές, τα logistics, η ναυτιλία, η υγεία, ο τουρισμός και άλλοι, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, ενώ δεν θα στοχεύσει στον κλάδο των media.

«Η συμφωνία αυτή έρχεται να προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες του Ομίλου Κυριακού με επιχειρηματικούς κολοσσούς της Μέσης Ανατολής, καθώς και άλλους διεθνείς επενδυτές» τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

Ο Θοδωρής Κυριακού, μέτοχος του K Group, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινάμε αυτή τη συνεργασία με την QIA. Πιστεύουμε ότι η ελληνική οικονομία δημιουργεί ελκυστικές προοπτικές και ευκαιρίες για εγχώριους, αλλά και διεθνείς επενδυτές. Η συμφωνία αυτή είναι απόλυτα εναρμονισμένη με τη μακροχρόνια δέσμευσή μας για δημιουργία βιώσιμων και αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων σε διαφορετικούς κλάδους».

Ο Mansoor Al-Mahmoud, CEO του QIA, δήλωσε: «Η δέσμευση του QIA για επενδύσεις στην Ελλάδα, σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη μας στη δυναμική της ελληνικής οικονομίας, η οποία ωθούμενη από την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων τα τελευταία χρόνια, συνεχίζει να υπερβαίνει σε ρυθμό ανάπτυξης την Ευρωζώνη. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με το QIA, η φιλοσοφία του Κ Group βασίζεται σε ένα μακροπρόθεσμο όραμα και στην προσήλωση σε ταχέως αναπτυσσόμενους κλάδους που προσφέρουν λύσεις»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

