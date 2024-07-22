Στα 355,947 δισ. ευρώ ανήλθε το α' τρίμηνο εφέτος το δημόσιο χρέος, από 355,732 δισ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2023, σύμφωνα με τους τριμηνιαίους μη Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης από την ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία:

Τα έσοδα της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 22,681 δισ. ευρώ από 20,652 δισ. ευρώ το α' τρίμηνο του 2023. Οι φόροι στο εισόδημα και την περιουσία διαμορφώθηκαν σε 3,825 δισ. ευρώ από 3,323 δισ. ευρώ. Οι κοινωνικές εισφορές ανήλθαν σε 7,462 δισ. ευρώ από 7,191 δισ. ευρώ.

Οι συνολικές δαπάνες της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθαν σε 25,317 δισ. ευρώ από 25,610 δισ. ευρώ το α' τρίμηνο πέρυσι. Οι πρωτογενείς δαπάνες ήταν 23,398 δισ. ευρώ από 24,029 δισ. ευρώ. Οι αμοιβές εξηρτημένης εργασίας ανήλθαν σε 5,971 δισ. ευρώ από 5,675 δισ. ευρώ. Οι κοινωνικές παροχές διαμορφώθηκαν σε 11,390 δισ. ευρώ από 11,421 δισ. ευρώ. Ενώ, οι επιδοτήσεις διαμορφώθηκαν σε 700 εκατ. ευρώ από 1,464 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.