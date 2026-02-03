Σε ιστορικά υψηλά έκλεισε την Τρίτη ο δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας, μετά από άνοδο περίπου 4%.
Ο Nikkei αυξήθηκε κατά 3,92% στις 54.720,66 μονάδες, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από τις 25 Οκτωβρίου.
Τη Δευτέρα, ο δείκτης έχασε το μεγαλύτερο μέρος των αρχικών κερδών του και έκλεισε με πτώση 1,25%, καθώς οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων υποχώρησαν, σημειώνει το Reuters.
Η Advantest σημείωσε άνοδο 7,1% και η Tokyo Electron σημείωσε άνοδο σχεδόν 4,79%.
Η Fujikura, κατασκευαστής καλωδίων οπτικών ινών, κατέγραψε άνοδο 9,67%.
Από τις 225 μετοχές του Nikkei, μόνο 16 τίτλοι σημείωσαν πτώση.
