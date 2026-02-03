Επίδομα τέκνων Α21: «Ανοίγει» η πλατφόρμα για το 2026 – Τι πρέπει να ξέρετε

Του Βαγγέλη Δουράκη

Ο «φάκελος» «επίδομα τέκνων 2025» «έκλεισε» με την εκκαθαριστική δόση που καταβλήθηκε την περασμένη Παρασκευή και πλέον «ανοίγει ο δρόμος» για την ενίσχυση του 2026: Βεβαίως οι δυνητικοί δικαιούχοι θα πρέπει να περιμένουν πια να ανοίξει η ειδική πλατφόρμα, κάτι που αναμένεται να γίνει το τελευταίο 10ήμερο του τρέχοντος μηνός. Τότε υπολογίζεται να «ανοίξει» η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων του επιδόματος τέκνων Α21 του ΟΠΕΚΑ για το έτος 2026.



Η πλατφόρμα, η οποία λειτουργεί μέσω της ΗΔΙΚΑ και του ΟΠΕΚΑ, αμέσως μετά την ενεργοποίησή της θα παραμείνει ανοικτή έως και τις 13 Μαρτίου 2026. Η πρώτη πληρωμή για το τρέχον έτος προγραμματίζεται να γίνει στις 31 Μαρτίου και θα αφορά το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου.

Η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα https://www.idika.gr/epidomapaidiou/ ή https://opeka.gr/oikogeneia/epidoma-paidiou-a21/ilektronikes-ypiresies/ με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2026 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2025.

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι, η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία

τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Πως διαμορφώνονται τα ποσά του επιδόματος

Το ποσό της ενίσχυσης διαμορφώνεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί ανά μήνα, εφόσον πρόκειται για το πρώτο και το δεύτερο τέκνο και ανάλογα το ύψος του εισοδήματος. Το ποσό ανεβαίνει σε 140 ή 84 ή 56 ανά μήνα από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί.

Σήμερα, για να λάβει κανείς το μέγιστο ποσό επιδόματος (70 ευρώ για 1 παιδί, 140 ευρώ για 2 παιδιά και 280 ευρώ για 3 παιδιά) πρέπει να έχει οικογενειακό εισόδημα:

Έως 10.500 ευρώ για 1 παιδί

Έως 12.000 ευρώ για 2 παιδιά

Έως 13.500 ευρώ για τρία παιδιά

Έως 15.000 ευρώ για 4 παιδιά

Το δικαιούμενο ποσό υπολογίζεται βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που δηλώνονται στην αίτηση Α21 έτους 2026 και σύμφωνα με την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση.

Για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος προσμετράται το συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, εισόδημα από κάθε πηγή ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση, εξαιρουμένων των επιδομάτων που δεν προσμετρώνται στο φορολογητέο εισόδημα, όλων των μελών της οικογένειας που συμμετέχουν στην αίτηση Α21 και διαθέτουν ΑΦΜ με υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης (άρθρο 214 του ν.4512/2018).

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Η αίτηση Α21 υποβάλλεται ηλεκτρονικά κάθε έτος από τον υπόχρεο υποβολής της φορολογικής δήλωσης ή από τη σύζυγό του, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Τα περισσότερα πεδία της αίτησης είναι προσυμπληρωμένα, καθώς αντλούνται στοιχεία από τον ΑΜΚΑ και από την ΑΑΔΕ μέσω διαλειτουργικότητας, γεγονός που απλοποιεί σημαντικά τη διαδικασία.

Κατά το στάδιο της υποβολής, εμφανίζονται αυτόματα τα δηλωθέντα εισοδήματα των μελών της οικογένειας που συμμετέχουν στην αίτηση, ενώ ο αιτών καλείται να συμπληρώσει ή να επιβεβαιώσει στοιχεία όπως η διεύθυνση κατοικίας, τα στοιχεία επικοινωνίας και ο ΙΒΑΝ στον οποίο θα καταβληθεί το επίδομα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως για φοιτητές ή τέκνα με ειδικό καθεστώς, ενδέχεται να ζητηθούν πρόσθετα δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να επισυναφθούν ηλεκτρονικά.

Η αίτηση μπορεί να αποθηκευτεί προσωρινά, ωστόσο θεωρείται έγκυρη μόνο μετά την οριστική υποβολή. Μη οριστικοποιημένες αιτήσεις δεν εκκαθαρίζονται και δεν οδηγούν σε πληρωμή.

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ακύρωσης της αίτησης σε περίπτωση λάθους και υποβολής νέας, με την επισήμανση ότι ποσά που έχουν καταβληθεί βάσει ακυρωθείσας αίτησης θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθέντα και αναζητούνται.



