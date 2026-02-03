Wall Street: Κλείσιμο με άνοδο

Με κέρδη έκλεισε χθες Δευτέρα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ώθηση που έδωσαν νέα στοιχεία για τον βιομηχανικό κλάδο και εν αναμονή της δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων τριμήνου από τεχνολογικούς κολοσσούς.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 515,19 μονάδων (+1,05%), στις 49.407,66 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 130,29 μονάδων (+0,56%), στις 23.592,10 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 37,41 μονάδων (+0,54%), στις 6.976,44 μονάδες.

