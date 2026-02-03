Του Χρυσόστομου Τσούφη

Σκάρτο έναν μήνα ακόμη, έως τις 28 Φεβρουαρίου, έχουν στη διάθεση τους οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων που διατίθενται σε βραχυχρόνια μίσθωση, για να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία των ακινήτων, τα στοιχεία των μισθώσεων αλλά και τα εισοδήματα που εισέπραξαν το 2025 χωρίς πρόστιμο. Με βάση τα στοιχεία που θα δηλώσουν στο Μητρώο Βραχυχρόνιων μισθώσεων της ΑΑΔΕ, θα υπολογίσει στη συνέχεια η Αρχή τον φόρο που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος.

Φέτος μάλιστα θα φορολογηθούν και με διαφορετική κλίμακα καθώς στο πλαίσιο της πρόσφατης φορολογικής μεταρρύθμισης, προστέθηκε ένα ακόμη κλιμάκιο για τα εισοδήματα από 12.001 ευρώ έως 24.000 ευρώ και πλέον η κλίμακα φορολόγησης έχει ως εξής:



Εισόδημα Συντελεστής

Έως 12.000 ευρώ 15%

12.001 - 24.000 ευρώ 25%

24.001 - 35.000 ευρώ 35%

>35.000 ευρώ 45%



Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ΑΑΔΕ, πέρυσι, τα έσοδα από τη βραχυχρόνια μίσθωση αυξήθηκαν κατά 110 εκατ. ευρώ, στα 980 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το 2024. Μια αύξηση 12,6%, ενώ στη διετία η αύξηση είναι 230 εκατ. ευρώ ή σχεδόν 31%. Κάποιος δηλαδή που θα δηλώσει εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση 16.000 ευρώ, θα πληρώσει μειωμένο φόρο κατά 400 ευρώ.



Όσοι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές πάρουν ελαφρά τη καρδία τις σχετικές διορίες και δεν διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους και πολύ περισσότερο δεν οριστικοποιήσουν τη δήλωση της βραχυχρόνιας μίσθωσης, τότε κινδυνεύουν με φόρο 100% στα εισοδήματα που δήλωσαν στις αρχικές τους δηλώσεις, ακόμη κι αν αυτά δεν τα έχουν ακόμη εισπράξει.



Η οριστικοποίηση του Μητρώου Βραχυχρόνιας Διαμονής έχει σχέση με την υποχρέωση του Διαχειριστή Ακινήτου να επιμερίσει το εισόδημα που αποκτήθηκε από το σύνολο των Βραχυχρόνιων Δηλώσεων Διαμονής που έχουν υποβληθεί το 2025, στον ίδιο και σε άλλους δικαιούχους εισοδήματος εφόσον αυτοί υπάρχουν.

Οι τροποποιήσεις στα στοιχεία καταχώρησης (λοιποί δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά εισοδήματος κ.λπ.) γίνονται χωρίς πρόστιμα και επιβαρύνσεις.



Επίσης, με βάση τις δηλώσεις στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης, θα πραγματοποιήσει και η ΑΑΔΕ τις διασταυρώσεις για να εντοπιστούν αυτοί που αποκρύπτουν εισοδήματα παρότι τα εισπράττουν κανονικά.



Η ΑΑΔΕ θα διασταυρώσει τα στοιχεία που θα δηλωθούν στο μητρώο με τα δεδομένα από τις πλατφόρμες Airbnb, Booking.com και VRBO. Στα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του ιδιοκτήτη, εισόδημα που εισπράχθηκε, προμήθειες, αμοιβές και φόροι, διεύθυνση ακινήτου, ημέρες μίσθωσης, σύνολο των ετησίων διανυκτερεύσεων της κάθε καταχώρησης



Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.), τότε οι φορολογούμενοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα.

Ειδικότερα:

Για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται η παράβαση το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο διπλασιάζεται και τετραπλασιάζεται για κάθε επόμενη ίδια παράβαση

επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται η παράβαση το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο διπλασιάζεται και τετραπλασιάζεται για κάθε επόμενη ίδια παράβαση Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου.

