Νέος πρόεδρος της Intracom Defense ο Μιχάλης Τσαμάζ

Την μετάβασή της στη νέα εποχή της αμυντικής βιομηχανίας ολοκληρώνει η Intracom Defense (IDE) με πρόεδρο τον Μιχάλη Τσαμάζ και αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 20%. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, μετά την εξαγορά της από την Ιsrael Aerospace Industries (IAI) τον Ιούνιο του 2023 και με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής αναπτυξιακής της πορείας, η γενική συνέλευση της 20ης Ιανουαρίου 2025, ενέκρινε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της IDE, το οποίο συνθέτουν πολύ ικανά και έμπειρα στελέχη της αγοράς.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Γεώργιος Τρουλλινός, ανέφερε: «Με μεγάλη μου χαρά καλωσορίζω τον Μιχάλη Τσαμάζ και τα νέα μέλη του ΔΣ στην οικογένεια της IDE, που πιστεύω ακράδαντα ότι θα συμβάλουν σημαντικά στην προσπάθειά μας για τεχνολογική ανάπτυξη και αριστεία», ενώ περιέγραψε σε αδρές γραμμές το όραμα της IDE: «Η IDE μέχρι σήμερα κατάφερε να αναπτυχθεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό χάρη στην συνέπεια, την καινοτομία και την εξωστρέφειά της. Τα νέα γεωπολιτικά δεδομένα δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες περαιτέρω ανάπτυξης, στο χώρο του Διαστήματος και της 'Αμυνας, στις οποίες στοχεύει η IDE. Με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και την διεύρυνση του ΔΣ με νέα αξιόλογα στελέχη, με σημαντική εμπειρία και ικανότητες, η εταιρία θα επιτύχει τους υψηλούς στόχους της».

Ο Μιχάλης Τσαμάζ τόνισε από την πλευρά του: «Αναλαμβάνω πρόεδρος του ΔΣ της Intracom Defense με αίσθημα ευθύνης και δέσμευση να συμβάλλω στην περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής τεχνολογίας. Η Intracom Defense έχει ήδη χαράξει μία εξαιρετική πορεία, χάρη στα ικανά στελέχη της, τους λαμπρούς επιστήμονες και την αφοσίωση στην καινοτομία και τις τεχνολογίες αιχμής υπό την ηγεσία και το όραμα του ικανού και εξαιρετικού διευθύνοντος συμβούλου, Γεώργιου Τρουλλινού».

Ο κ. Τσαμάζ συνέχισε προσδιορίζοντας τους δυναμικούς στόχους της νέας εποχής: «Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε, ενισχύοντας τόσο την τεχνολογική εξέλιξη της χώρας μας όσο και την αμυντική της θωράκιση. Για εμένα αποτελεί εθνικό καθήκον να διασφαλίσω ότι μια ελληνική εταιρεία αμυντικής τεχνολογίας παραμένει στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός ισχυρού και αυτάρκους αμυντικού οικοσυστήματος της πατρίδας μας».

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της IDE έχει ως ακολούθως:

1. Μιχάλης Τσαμάζ - Πρόεδρος ΔΣ (μη εκτελεστικό Μέλος)

2. Γεώργιος Τρουλλινός - Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό Μέλος)

3. Σταύρος Μπάνος (μη εκτελεστικό Μέλος)

4. Αβραάμ Μωυσής (μη εκτελεστικό Μέλος)

5. Αγγελική Πετροπούλου (εκτελεστικό Μέλος)

Να σημειωθεί ότι στη νέα σύνθεση, πέραν του κ. Τσαμάζ,μετέχουν δύο ακόμη νέα μέλη, ο Αντιναύαρχος ε.α. Σταύρος Μπάνος, επίτιμος διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας, καθώς και ο Αβραάμ-Μίνος Μωυσής, έμπειρο ανώτατο στέλεχος στον χρηματοοικονομικό τομέα και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Η ΙΑΙ προχώρησε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της IDE με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση των τεχνολογικών δυνατοτήτων και υποδομών της εταιρείας στους τομείς του Διαστήματος και της 'Αμυνας (Space andDefence), καθώς και τη στήριξη της οικονομίας και των αμυντικών δυνατοτήτων της Ελλάδας.

Η IDE από το 1992 επενδύει αδιάλειπτα σε τεχνολογίες αιχμής, με σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων αμυντικών συστημάτων. Λόγω του υψηλού επιπέδου του προσωπικού της και της τεχνολογικής της υποδομής, την έχουν εμπιστευθεί κορυφαίοι οίκοι του εξωτερικού, όπως η RAYTHEON, η DIEHL, η BOEING, η RΗEIΝMETALL και η KMW.

Από το 2023, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, έχει τριπλασιάσει το ύψος των νέων της συμβάσεων για μελλοντικά έργα έχοντας επιδείξει αξιοσημείωτη τήρηση των δεσμεύσεων της- και ως προς τους χρόνους και ως προς την ποιότητα- απέναντι στους εγχώριους και διεθνείς της πελάτες, ενώ το 2025 θα αυξήσει το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό της κατά 25%, δηλαδή θα δημιουργηθούν πάνω από 100 νέες θέσεις εργασίας.

