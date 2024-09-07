«Η νέα θετική αξιολόγηση από τον καναδικό οίκο αξιολόγησης DBRS Morningstar -έναν από τους ελάχιστους διεθνείς οίκους που αναγνωρίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα- αποτελεί ένα ακόμα διεθνές μήνυμα εμπιστοσύνης απέναντι στην αξιόπιστη οικονομική πολιτική των κυβερνήσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη», ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, με αφορμή την ανακοίνωση του οίκου DBRS Morningstar για την ελληνική οικονομία.

«Σε μια συγκυρία που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από την ρευστότητα και πρωτοφανείς-πολυεπίπεδες κρίσεις σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο, η εξέλιξη αυτή, σε συνέχεια όλων των ανάλογων αξιολογήσεων που προηγήθηκαν και είχαν ως αποτέλεσμα την ανάκτηση από την Ελλάδα της επενδυτικής βαθμίδας μετά από σχεδόν 14 χρόνια, μόνο τεχνικό χαρακτήρα δεν έχει, μόνο τυχαία δεν είναι.

Έρχεται να επιβεβαιώσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας και τη συστηματική προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2019. Ενισχύει περαιτέρω τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας, τη βελτίωση του κόστους δανεισμού, τη μείωση του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ, την επιτάχυνση της κάλυψης του επενδυτικού κενού που προκάλεσε η κρίση, την ενίσχυση των εξαγωγών, κυρίως όμως, τη μείωση της ανεργίας με τη δημιουργία ακόμα περισσότερων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας για όλες και όλους τους συμπολίτες μας, πρωτίστως τις νέες και τους νέους.

Ωστόσο, παρά τις θετικές επιπτώσεις της, η αξιολόγηση μόνο εφησυχασμό δεν μας προκαλεί. Αντιθέτως, ενισχύει την πεποίθησή μας ότι μόνο με δημοσιονομική πειθαρχία, σταθερότητα, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα, η πατρίδα θα παραμείνει σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης. Μέσα από τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων και των διαρθρωτικών αλλαγών, που θα εξασφαλίσουν τη διπλή σύγκλιση, τόσο με την υπόλοιπη Ευρώπη, όσο και μεταξύ όλων των Περιφερειών της χώρας. Αυτή την Ελλάδα δημιουργούμε όπως δεσμευτήκαμε, αυτή την Ελλάδα αξίζουμε» ανέφερε ο κ. Παπαθανάσης.

