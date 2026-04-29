Νέο ρεκόρ ελέγχων για την επιθεώρηση εργασίας - Ποιες επιχειρήσεις μπαίνουν στο στόχαστρο

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Πλώρη για νέο ιστορικό ρεκόρ ελέγχων βάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας για το 2026. Με βάση την απόφαση που υπέγραψε η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο πήχης τοποθετείται στις 72.133 ελέγχους, ένας αριθμός όμως μάλλον συντηρητικός καθώς με βάση και τις επιδόσεις των προηγούμενων ετών ίσως να ξεπεράσουμε τελικά και τις 85.000 ελέγχους. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το 2025 η αρχική εκτίμηση ήταν για 69.000 ελέγχους και τελικά η χρονιά έκλεισε στις 82.412. Άλλωστε αναφέρεται και στην ίδια την απόφαση ότι πρόκειται για τον ελάχιστο αριθμό ελέγχων με δυνατότητα αναθεώρησης του μέσα στη χρονιά.

Με βάση τον κεντρικό σχεδιασμό:

41.710 έλεγχοι αφορούν την παραβατικότητα στις εργασιακές σχέσεις

25.187 έλεγχοι αφορούν την παραβατικότητα στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας

5.236 έλεγχοι θα διεξαχθούν από την υπηρεσία ειδικών επιθεωρητών εργασία με αντικείμενο και τις 2 παραπάνω κατηγορίες

Οι έλεγχοι ανά περιφερειακή διεύθυνση κατανέμονται ως εξής:

Στο στόχαστρο των ελεγκτών μπαίνουν κατά προτεραιότητα:

Επιχειρήσεις σε κλάδους με υψηλό δείκτη κινδύνου παραβατικότητας Επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία ή που ελέγχθηκαν (μέσω προγράμματος ανάλυσης κινδύνου - risk analysis) και βρέθηκαν παραβατικές, με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης ή τυχόν υποτροπής τους Επιχειρήσεις που λειτουργούν περιοδικά λόγω της φύσης τους όπως καταλύματα (στόχος η αύξηση των ελέγχων κατά 7,6% σε σχέση με τον προγραμματισμό του 2025) και εστίαση (στόχος η αύξηση των ελέγχων κατά 7,5% σε σχέση με τον προγραμματισμό του 2025) Επιχειρήσεις σε κλάδους στους οποίους απασχολούνται αποσπασμένοι εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι πολίτες τρίτων χωρών για την προστασία τους από πιθανές συνθήκες εργασιακής εκμετάλλευσης Επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί το σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας Επιχειρήσεις σε κλάδους υπηρεσιών διανομής και μεταφοράς (όπου απασχολούνται εργαζόμενοι διανομείς δίκυκλων μοτοσυκλετών) με έμφαση στον κλάδο Ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών δραστηριοτήτων, με στόχο την αύξηση των ελέγχων κατά 7,5% σε σχέση με τον προγραμματισμό του 2025 Στο Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών (στόχος η αύξηση των ελέγχων κατά 7,6% σε σχέση με τον προγραμματισμό του 2025) Σε γεωγραφικές περιοχές και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που παρατηρούνται υψηλά επίπεδα απασχόλησης ανηλίκων Σε γεωγραφικές περιοχές και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας όπου υπάρχει υψηλή πιθανότητα εργασιακής εκμετάλλευσης Σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα.

Οι έλεγχοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων έχουν προγραμματιστεί ως εξής:

Εδώ προβλέπεται ότι το 20% των ελέγχων θα πραγματοποιηθεί σε κατασκευές και τεχνικά έργα και το 30% στη βάση εξειδικευμένης αξιολόγησης κινδύνου (risk analysis)

Επιπλέον έμφαση θα δοθεί

Σε επιχειρήσεις για την τήρηση του θεσμικού πλαισίου για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία αναφορικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων με αναπηρία και σε επιχειρήσεις για την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τη θερμική καταπόνηση.

Έλεγχοι ειδικών επιθεωρητών εργασίας

Εδώ οι έλεγχοι στοχεύουν κυρίως σε:

α. Κατασκευές - τεχνικά έργα,

β. καταλύματα,

γ. εστίαση,

δ. εταιρείες προσωρινής απασχόλησης

